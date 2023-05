La China Suárez afronta rumores de romance con otro cantante de trap

¿Dió vuelta la página?

Luego de dar a conocer su distanciamiento sentimental de Rusherking, la actriz Eugenia “China” Suárez está envuelta en rumores de acercamiento con otro joven.

Desde que anunciaron su separación hace casi un mes, las especulaciones sobre los motivos que llevaron a Eugenia la China Suárez y Rusherking a terminar su vínculo se hicieron escuchar. Sobre todo, porque hasta ese momento los artistas se mostraban muy enamorados. De hecho, él le había dedicado la canción “Perfecta” que había escrito junto a Dread Mar I y, una semana antes de anunciar la ruptura, ambos lanzaron “Hipnotizados” el tema en colaboración en cuyo videoclip simularon un casamiento con los familiares de ella y los amigos de él presentes.

Así las cosas, este viernes la actriz realizó un vivo de Instagram junto a su amigo y estilista Juanma Cativa desde Uruguay, donde se encuentra por razones de trabajo. Y al live se sumaron más de 15 mil personas, quienes le hicieron innumerables preguntas que ella se ocupó de contestar, despejando varias dudas sobre su separación, los rumores de infidelidad con Trueno y sus proyectos laborales.

Suárez tiene más de seis millones de seguidores en esa red social. “¿Te peleaste con Rusherking?”, le preguntó un usuario. Y Eugenia contestó de manera contundente: “No me peleé, me separé”. Luego, lejos de esquivar los mensajes que le mencionaban a su ex, la China siguió contestando. Otra persona le consultó si aún tenía sentimientos de amor por el artista, frente a lo que se sinceró: “Sí, claro que sigo enamorada, no se te va el amor de un día para el otro”.

Cabe destacar que tras la ruptura de la China con Rusher, nació un fuerte rumor que indicaba que Eugenia habría engañado a su novio con el trapero de La Boca, quien también se separó hace muy poco de la artista Nicki Nicole. Sin embargo, consultada sobre esto, Suárez desmintió de plano la versión: “No lo conozco a Trueno, chicos. No lo vi en mi vida. No hablé en mi vida, por favor dejen de decir eso”.



Con una risa sarcástica y de desconcierto, la actriz agregó firme: “A veces, no puedo creer cómo sacan conjeturas por un emoji que encima es un relámpago, que yo sepa”, remarcó sobre la versión que se había instalado luego de un posteo suyo y de que ambas mujeres se dejaran de seguir en las redes sociales, al igual que Rusherking y Trueno, quienes tenían muy buena onda. Fuente: Infobae

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com