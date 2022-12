La caravana de la Selección tardaría unas ocho horas y hubo cambio de recorrido

Festejo con la Copa del Mundo

Cambios en el recorrido del micro de la Selección, que tardaría unas ocho horas en dar la vuelta para festejar con la Copa del Mundo. El punto más importante del recorrido será el Obelisco, donde miles esperan a los jugadores.

La caravana de la Selección argentina por el Área Metropolitana de Buenos cambió el recorrido previsto originalmente y se espera que el trayecto sea realizado en siete u ocho horas.

Aunque todavía está sujeto a modificaciones, el itinerario comenzaría por el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y tomará la Autopista Riccheri y luego General Paz para ingresar en Lugones.

Más tarde, la Autopista Illia llevará al micro de la Scaloneta a desembocar en una Avenida 9 de Julio que estará repleta de hinchas.

El punto más importante del recorrido será el Obelisco, aunque no está previsto que el vehículo realice paradas en ningún tramo.

Tras recorrer la avenida más ancha, el micro descapotable subirá a la Autopista 25 de mayo, después retomará Dellepiane y volverá a Riccheri para regresar al predio de la AFA.

Miles esperan en el Obelisco. (Foto: Infobae).

«No va haber escenarios, ni postas, ni paradas. La idea es que tenga un ritmo, que va a ser lento, para que puedan festejar con la gente», señaló el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro.

En diálogo con TN, el funcionario de la Ciudad añadió: «Calculamos un recorrido de siete u ocho horas, pero todo estará determinado por la cantidad de gente».

Miles esperan en el Obelisco. (Foto: La Nación).

«La idea es que salgan tipo 12 del mediodía del predio de la AFA. En algunos lugares el recorrido será más lento. Va a haber un recorrido, no es que sólo van al Obelisco. La gente puede desplegarse en cualquiera de los puntos por los que va a pasar la Selección, no tienen que amontonarse en el Obelisco, donde corremos riesgo de avalanchas», continuó D´Alessandro. Fuente: El Once

