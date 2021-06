//La ANMAT aprobó el antiviral remdesivir

Tiene un alto costo

Su eficacia es probada en casos de coronavirus, pero en una etapa muy precisa de la enfermedad. Además su precio resulta casi prohibitivo para los presupuestos argentinos.

El antiviral remdesivir fue aprobado por la Administración Nacional de Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). En el país de origen, Estados Unidos, fue aprobado un año atrás en régimen de urgencia.

Pero el medicamento aún no está en los hospitales públicos ni en las clínicas privadas. Sólo la provincia de Córdoba inició el proceso de compra de remdesivir.

En Argentina lo comercializa la empresa Gador, bajo el nombre Veklury. La Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires no planean usarlo en los efectores públicos.

Durante mayo se inició la distribución a instituciones de diez provincias, en calidad de “muestras”. En Argentina, el precio de salida del laboratorio (IVA incluido) del remdesivir es de $ 42.500 por vial. Para un tratamiento completo se necesitan 6 viales. Este factor, el precio, sería el principal freno para su uso generalizado.

La Sociedad Argentina de Infectología (SADI) hizo circular los resultados del estudio “Solidaridad”, con 11.000 pacientes de 30 países, incluida la Argentina, en el que el remdesivir o no tuvo el desempeño esperado. Pero en México anticiparon que sí mostró una baja de la mortalidad.

El remdesivir es el primer tratamiento antiviral para Covid destinado a pacientes que requieran hospitalización. Se administra por vía intravenosa en pacientes que hayan desarrollado neumonía y requieran oxígeno.

El remdesivir detiene de manera eficaz la replicación del coronavirus Sars-CoV-2 en las células. Estudios estadounidenses demostraron que el remdesivir acorta en cinco días el tiempo de recuperación de pacientes internados en comparación con el placebo.

En Buenos Aires sólo se administró como parte de un ensayo clínico antes de su aprobación. No se está usando en la provincia de Buenos Aires ni parece que vaya a ser incluido en el protocolo de tratamiento del Covid.

“Remdesivir produce un stop que hace que el virus ya no se pueda replicar. La capacidad de remdesivir para matar al virus es mil veces mayor que cualquier otra cosa que conozcamos o tengamos aprobada al día de hoy”, aseguró la especialista en Covid Carolina García Vidal, según su experiencia en el Hospital Clinic de Barcelona. «La mortalidad bajó del 23% al 7% en quienes recibían la droga», sostuvo. García Vidal también remarcó que el problema es la accesibilidad física, porque se da administra mediante cánula y no por vía oral y el alto costo.

Los beneficios, detalla, los notó en pacientes que cursaban los primeros días del Covid y también en quienes debían ingresar a terapia intensiva. En España el remdesivir se aprobó en julio, pero con un estricto protocolo del Ministerio de Salud: sólo a los 7 días de inicio de los síntomas y en pacientes con requerimiento de oxígeno.

México está por mostrar resultados propios de un estudio sobre este fármaco pero ya anticipó que reflejó una baja en la mortalidad. Lo había aprobado en marzo.

Brasil autorizó el remdesivir en marzo, y a fines de abril aprobó el cóctel de anticuerpos monoclonales que Regn-CoV2, de nombre comercial Regeneron. Europa y otros países dieron luz verde al remdesivir para su uso de emergencia.

Isabel Cassetti, infectóloga, directora médica de Helios Salud y jefa del servicio de Infectología del Sanatorio La Trinidad, define al remdesivir como «un aporte» a la lucha contra el virus. Agrega está indicado en Argentina para pacientes con neumonía que requieren oxígeno, pero de bajo flujo (no intubados conectados a un respirador), es decir, cuando recién empieza a deteriorarse la función respiratoria, en los primeros 10 días del inicio de síntomas. No parece eficaz ni antes ni después. Así, solo sirve en la primera etapa del coronavirus, «cuando todo únicamente es viral», dijo la especialista, en referencia a las infecciones bacterianas que aparecen más tarde.

Pero por ahora no se está usando en Argentina. Cassetti, que forma parte del Comité Asesor del Programa Nacional de Sida y ETS del Ministerio de Salud de la Nación, dice que, por el momento, «no hay familiaridad» con el remdesivir. «No se está usando, porque no estaba aprobado acá. Pero la comunidad médica de Argentina tiene conocimiento de esta droga a través de los datos de las publicaciones científicas. Y se está tranquilo al usar remdesivir».

Una pregunta que pueden hacerse muchos familiares es si resulta factible conseguir remdesivir. «Debería serlo. Ya está aprobado y ya se puede conseguir, desde mayo. Eso depende de la estrategia del laboratorio respecto a las instituciones (los centros de salud). Que den a conocer el producto y que no se tarde días en conseguirlo».

El reconocido infectólogo Eduardo López, que es parte del comité asesor del gobierno, en cambio, señala los resultados «modestos» del remdesivir. «No es en absoluto una droga que cambiará la historia del tratamiento del Covid. Acompaña el tratamiento, no cura». «De hecho, la Organización Mundial de la Salud no trata a esta droga como ‘de primera línea’ y dice que no debería usarse. ANMAT puede aprobarla como se aprueban drogas en todo el mundo durante una pandemia (en el sentido de ‘para uso de emergencia’), aunque los datos de eficacia no sean categóricos», dice López. Fuente: El Once

