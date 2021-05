//La aclaración del Enard sobre el vuelo de los atletas argentinos al Sudamericano

El Ente publicó una nota para volver a aclarar su decisión inicial respecto a la competición de Atletismo en Ecuador. Los atletas nacionales que habían quedado sin lugar podrán viajar por la colecta realizada por Santi Maratea.

La historia es conocida. 33 atletas iban a quedar fuera del Sudamericano de Guayaquil (Ecuador) que en un principio iba a realizarse en Argentina del 14 al 16 de mayo. El Enard (ente creado para deportistas de alto rendimiento, formado por la Secretaría de Deporte y el Comité Olimpico Argentino) había elegido a sólo 17 -argumentando un criterio puntualmente técnico y deportivo- más allá del coste económico.

La Secretaría de Deporte de la Nación le tiró la pelota al Comité Olímpico comandado por Gerardo Werthein, aduciendo un tema económico. Y si bien desde el Estado decían que ellos podían cubrir los gastos, los tiempos para hacerlo no daban por la inmediatez del viaje. Los atletas sin lugar quedaron en el medio y el que intervino fue el influencer Santiago Maratea, juntando los supuestos 99 mil dólares que faltaban para que los 33 deportistas puedan viajar a competir a Ecuador.

Conocido esto, el Enard salió a defenderse, mostrando los costos del viaje y volviendo a manifestar que se trataba de un asunto técnico y deportivo.

Ante la difusión de información errónea, en algunos casos malintencionada, con respecto a la cotización obtenida por el ENARD para este servicio, acercamos las distintas propuestas recibidas por el Ente:

+ Turicentro: USD 74.413 – Compañía JetSMART.

+ Diser: USD 74.413 + Fee Agencia – Compañía JetSMART.

+ Hub Travel: USD 140.000,00 – Compañía LATAM.

+ Aerolíneas Argentinas: USD 144.688.

+ Confederación Argentina de Atletismo (CADA): acercó al ENARD una cotización de Maresca Turismo EVT, de la compañía JetSMART, por USD 112.000 + gastos administrativos (1,5%).

* Todas las cotizaciones son en Dólar Estadounidense. Se pueden pagar en dólares billete (o mediante transferencia de una cuenta en esa moneda), al monto indicado en cada cotización. En caso de abonarlo en Pesos Argentinos, se tomaría el tipo de cambio del día del BNA, sumándole el Impuesto País (30%) y la Percepción de Ganancias

Desde su creación en 2009 hasta el día de hoy, la gestión del ENARD ha sido siempre un ejemplo de transparencia y profesionalidad en la administración de los recursos para el desarrollo del alto rendimiento deportivo. El Ente publica todos sus aportes, los cuales se encuentran disponibles a la comunidad. Jamás, en 11 años de existencia, el ENARD ha tenido un cuestionamiento, duda ni denuncia por el indebido uso de los fondos.

Los motivos para la no contratación de este servicio, mayormente vinculados a un criterio técnico deportivo, consistente a lo largo de nuestra gestión y de todos los deportes que nos involucran, están claramente explicados en la nota publicada anteriormente.

Si bien no es habitual realizar este tipo de aclaraciones por estos medios, ya que todo nuestro esfuerzo de comunicación está centrado en las actuaciones y en los logros de los atletas argentinos, la difusión de información falsa, en muchos casos malintencionada y causante de un gran daño para la Institución -que a fin de cuentas es DE y PARA los atletas-, acercamos a los medios y a la ciudadanía el resultado de la licitación realizada.

LA CARTA QUE ANTERIORMENTE HABIA PUBLICADO EL ENARD

Respuesta enviada por parte del ENARD al Sr. Presidente de la Confederación Argentina de Atletismo, en referencia a la participación nacional en el 52° Campeonato Sudamericano de Atletismo en Guayaquil, Ecuador.



De nuestra consideración:



En el día de la fecha hemos recibido una nota, en la que confirman el pedido inicial para que 50 deportistas y 10 oficiales concurran al Torneo de referencia.



Como ustedes bien saben, tras el pedido original y luego de la demorada designación de Guayaquil para reemplazar a las varias sedes que debieron renunciar a la organización del certamen (entre ellas Buenos Aires, obviamente) por las evidentes complicaciones provocadas por la Pandemia – cuyas consecuencias no necesitamos describir- y por las crecientes dificultades de transporte internacional, a partir de la reducción de los vuelos autorizados en la región; nuestra área técnica emitió el correspondiente informe, siguiendo los lineamientos de los últimos 4 Torneos Sudamericanos. En dicho informe se prioriza a los deportistas clasificados y a los que podrían acceder a una clasificación olímpica para Tokio.



Como le informamos en nota que ustedes invocan, remitida el 13 de mayo, tras un pedido especial de excepción por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación, intentamos ampliar la nómina de la delegación, más allá de la atinencia técnica, tratando de replicar en Guayaquil la extensa representación que nuestro país hubiese tenido, de haberse realizado el Torneo en la ciudad de Buenos Aires.



Nos chocamos con la realidad, más allá del voluntarismo. No se consiguen plazas en los escasos vuelos autorizados y no hay posibilidad de ubicar -aún dispersos- a tantos atletas y oficiales en vuelos regulares que parten desde Buenos Aires, Santiago de Chile, Montevideo, San Pablo o Lima.



Ante esta verdad objetiva, surgió de parte de la CADA la necesidad de contratar un avión privado (charter) para transportar a una delegación de 61 personas, lo cual produjo un debate entre los socios del Ente, no habiendo llegado a un acuerdo al respecto de esa contratación por ustedes solicitada y hasta presupuestada.



Nosotros entendemos que hay cuestiones de coyuntura y otras, más profundas, conceptuales. El ENARD ha apoyado en sus once años de existencia a la elite deportiva nacional, a los jóvenes talentos y ha sido siempre responsable en su objetivo de profesionalizar la gestión del deporte argentino, bajo parámetros de manejo responsable de los recursos y de una aplicación eficiente de los mismos, a partir de los criterios técnicos que nos permitieron crecer en la última década en el escenario internacional.



En todo ese recorrido hemos encontrado resistencias, pero seguimos adelante, siempre priorizando las necesidades del atleta, tanto deportivas como humanas. La contratación de un avión privado para transportar a una delegación que además duplica en número el registro de los últimos Campeonatos Sudamericanos sería una irresponsabilidad que deformaría una línea de conducta, tanto en lo que respecta al criterio deportivo como al de la aplicación de los recursos económicos, que desde los primeros meses de 2018 provienen del Tesoro Nacional, además.



Nos parece oportuno recordar que la ley 26573 -Creación del ENARD), en el inciso b) del art. 2° establece que el Ente debe «Complementar los subsidios de la Secretaría de Deporte de la Nación para solventar los gastos que demande la participación en competencias deportivas internacionales que consten en el calendario oficial de la respectiva Federación Internacional y que se encuentren en el Presupuesto anual aprobado por el Directorio Ejecutivo».



Como usted bien sabrá, señor presidente, esta actividad dejó de ser parte del presupuesto del ENARD en noviembre del 2020, cuando nos informaron -ustedes mismos- que el Sudamericano se trasladaría de su sede original (Colombia) a Buenos Aires y que la organización y gestión de recursos se canalizaría a través de la Secretaría de Deporte de la Nación. Por lo tanto, el Directorio Ejecutivo no pudo haber aprobado la actividad, aunque sí procedió a la compra de material deportivo para la competencia que luego sería suspendida.



Ante la nueva suspensión, recibimos su pedido de apoyo y establecimos un criterio acorde a las marcas vigentes, expectativas técnicas y participaciones en las últimas ediciones del Campeonato Sudamericano, según el siguiente detalle: a Colombia 2013 fueron 32, a Lima 2015 fueron 20; a Asunción 2017, 28, y a Lima 2019, 20.



El análisis técnico que hicimos es que debíamos priorizar la participación de los atletas ya clasificados a los JJOO de Tokio y sumar a los que pueden aspirar con visos de realidad a esa ansiada clasificación. Por eso, el informe señala a 19 deportistas y a 9 oficiales como la delegación acorde a ese criterio de prioridad. Bastante parecido a la habitualidad, como se verifica en el cuadro que exponemos.



Paralelamente y en el mismo sentido, aprobamos varias actividades en competencias a realizarse en diferentes países europeos, durante el mes de junio, para lograr los objetivos señalados. Sabemos que la suma de puntos en escenarios más exigentes y menos generosos para el ranking internacional les plantean dificultades adicionales a nuestros deportistas, pero lo expongo en esta respuesta para reafirmar que no se trata de una limitación presupuestaria, aunque tengamos serias dificultades en ese rubro.



Finalmente, y a modo de reflexión, nos resulta lamentable que los atletas y los técnicos no hayan sabido estas cuestiones, ya que en el marco de una sociedad que vive momentos tan difíciles, exacerbar los ánimos, buscar falsos enemigos y perder de vista el aporte sistemático que ha significado el ENARD para nuestro deporte en general y para nuestros atletas en particular?no parecen la mejor de las políticas de conducción.



Siempre abiertos al diálogo y muy ocupados en conseguir plazas de traslado para la delegación argentina en el Campeonato Sudamericano (estaríamos logrando que las 19 personas que la CADA señaló como prioritarios lleguen por diferentes medios a Guayaquil), lo saludamos atentamente. Fuente: Super Deportivo

