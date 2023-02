La “abuela solidaria” cumple 100 años y organizan fiesta con desfile y sorteos

En la ciudad de Villaguay

Amalia Dus, es parte de la agrupación solidaria de Villaguay, “Sana locura” y organizaron una fiesta para el 28 de febrero. Piden telas para seguir con la tarea. Así será el cumpleaños de la abuela que cose a beneficio.

Los integrantes de “Sana locura” organizan para el próximo martes 28 de febrero, el festejo de los 100 años de vida de la abuela Amalia Dus.

Tía “Ne” o “Negrita” -como es conocida- desde hace varios años es parte de la agrupación solidaria de Villaguay, cuando decidida se presentó en la casa de su directora, Olga Hait, para ofrecer su producción.

“Una tarde, después de la siesta, golpean la puerta y un señor me dice que en el auto estaba la tía de su esposa, que en ese momento tenía unos 93 años, y que me traía unas costuras”, relata Olga a El Entre Ríos.

“Cuando me acerco a ella, me cuenta que se había enterado por los medios de lo que hacíamos y que con restos de tela había confeccionado vestidos, shorts, polleras y camisas para niños. Le agradecí y me dijo que quería ser parte del equipo haciendo ese trabajo”.

“Desde entonces, cose para los niños. Es un gran ejemplo para nuestra ciudad, ya que sigue trabajando pese a su edad. Hace unos años la propusimos como mujer destacada de Villaguay, el municipio le dio el premio y nosotros le regalamos su marca de ropa, ‘Tía Ne’, como ella misma se hace llamar”.

“El año pasado festejamos los 99 años en el patio de su casa y este año queremos cortar la calle y hacer un desfile con prendas hechas por ella que fui guardando el último tiempo”, adelanta.

“Desfilarán niños con su ropa y adultos con el vestido de novia o de 15 que les hizo hace 40 o 50 años, vestidos de bautismo, trajes de folclore. También va a haber una torta y números artísticos”.

La celebración comenzará a las 20.30, frente a Club Parque. Estará presente la Banda del Ejército local, además de músicos locales y muchas sorpresas.

El cumpleaños será abierto a la comunidad. Quienes deseen hacer un obsequio a la abuela Amalia, pueden llevar lanas o telas, tal como ella siempre pide.

“Realizaremos sorteos entre los presentes, así que quienes siempre nos dan una mano con eso, se los agradeceremos mucho”, dicen desde Sana Locura.

A la vez, quienes tengan un diseño de “Tía Ne”, pueden acercarlo para ser parte del desfile. Fuente: El Entre Ríos

