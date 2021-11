//Kreplak: la vacuna obligatoria contra el Covid «no es necesaria en este momento»

Declaraciones del ministro de Salud

«No creo que sea necesaria en este momento», dijo el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires sobre la posibilidad de que la vacunación sea obligatoria. De todos modos, Kreplak señaló que no considera «descabellado» implementarlo.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, aseguró hoy que la obligatoriedad de la vacuna contra el coronavirus no es una medida «necesaria en este momento» y mostró su preocupación por las personas que todavía no fueron a aplicarse la segunda dosis.

«No creo que sea necesaria en este momento», dijo el funcionario sobre la posibilidad de que la vacunación sea obligatoria. De todos modos, Kreplak señaló que no considera «descabellado» implementar esa medida si la cambia la situación epidemiológica.

En ese sentido, subrayó que «la obligatoriedad de la vacuna anticovid es una de las medidas que se pueden llegar a tomar si no funcionan las otras medidas. Es una de las cuestiones que se puso ayer sobre la mesa con los ministros de Salud del país».

En diálogo con CNN radio, Kreplak mostró su preocupación por el porcentaje de personas que, habiendo recibido la primera dosis, continúan sin completar el esquema a pesar de que la vacunación es libre en la provincia y donde el 80% de la población ya recibió al menos una vacuna.

«Hay un porcentaje que comenzó (el plan de vacunación) y no se da la segunda dosis, es gente que quizás no está yendo ahora porque tiene otras prioridades, y que no va aunque tenga turno, y que faltó tres o cuatro veces. En la provincia de Buenos Aires ya la vacunación es libre y pueden ir de lunes a lunes y no van», dijo Kreplak.

Sobre esto, enfatizó que es necesario «aumentar eso, como también llegar a ese 20% que no llegamos porque es un número importante de población donde puede circular la enfermedad, y generar complicaciones no solo para ellos, sino para el resto de la sociedad».

El Ministro de salud bonaerense, sostuvo que «no sólo tenemos que seguir como estamos, sino que incluso con las terceras dosis que estamos aplicando vamos a llegar de aquí al invierno».

Al respecto indicó que durante la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), integrada por todos los ministros de Salud del país, se analizó la implementación de un pase sanitario para eventos masivos o para concurrir a lugares cerrados, como un gimnasio o medios de transporte.

«El pase sanitario es una medida para garantizar que todos tengan la vacuna» indicó, a la vez que remarcó: «Estamos trabajando para que todos se vacunen, hay que llegar a ese 20% de la población que no llegamos. Por eso el pase sanitario».

Al referirse a la situación sanitaria actual en el país precisó que «no nos preocupa, pero sí nos ocupa lo que puede venir. En el verano posiblemente tengamos algunos focos de rebrotes, pero lo más preocupante puede venir en el invierno».

Sobre lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, aseguró que «la situación epidemiológica es muy buena» ya que el número de contagios se encuentra en «el 4% de lo que fueron los (niveles) máximos de los casos registrados» durante el peor momento de la pandemia.

Kreplak detalló que actualmente el distrito registra un promedio semanal de 500 casos «cuando nuestro pico fueron 12 mil», por lo que consideró que «si bien no descienden, (la curva) está estabilizada, tanto en casos como en internaciones».

Sin embargo, advirtió que dos situaciones ajenas a la situación argentina son las que «nos tiene que poner en aviso». Y señaló lo que está ocurriendo en el hemisferio norte donde se registra «una ola muy grande especialmente en Europa, y EEUU también, con muchísimos casos». Y por otro lado, la situación «en los países que no tienen una muy alta taza de vacunación».

El titular de la cartera de Salud bonaerense también se refirió a la nueva variante de coronavirus, Ómicron, y en en sentido señaló que se trata de una situación «muy nueva» y que durante la reunión del Cofesa se resolvió «cerrar los vuelos y viajes a todo el continente africano». Fuente: El Once

