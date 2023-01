Kike Teruel se despide de Los Nocheros: “Mi misión como cantor está terminada”

«Para eliminar especulaciones»

“Estoy bien y me siento bien con la decisión que tomé. Me voy porque estoy bien. Es raro escucharlo así pero estoy en una excelente relación con los chicos”, expresó el cantante folclórico, miembro fundador de Los Nocheros.

El cantante folclórico Kike Teruel, miembro fundador de Los Nocheros, confirmó que dejará el grupo por “una decisión personal” y aclaró que acompañará a sus compañeros hasta abril cuando concluyan las presentaciones pendientes que serán su despedida como cantor profesional.

“Es un lindo momento para mí porque es una decisión personal. Les cuento esto para eliminar especulaciones. Yo estoy bien y me siento bien con la decisión que tomé. Me voy porque estoy bien. Es raro escucharlo así pero estoy en una excelente relación con los chicos”, sostuvo desde un vivo de Instagram, que había anunciado horas antes junto a la confirmación de su partida.

Teruel explicó que necesitaba compartir los detalles con los fanáticos para “eliminar las especulaciones” y dejó en claro que no sólo dejará el grupo sino que también terminó su “misión como cantor profesional”: “Yo me hice con Los Nocheros y mi voz va a quedar ahí”.

“Yo no voy a seguir como solista. No voy a seguir cantando, no me voy para hacer una carrera paralela en absoluto. ¿Qué voy a hacer? No sé, pero sentí que era el momento: estaba sin ideas para el grupo y hace rato ya me quería ir. Era como jugar en un equipo y dar pases en vez de ir al frente”, dijo al responder preguntas de los seguidores.

El cantante, quien este miércoles se subirá el miércoles al escenario del Festival Nacional de Folklore en Cosquín como miembro del grupo, añadió: “Yo creo que mi misión de cantar ya está. Si me sale alguna canción se la pasaré a los chicos. Mi vida va a seguir; no va a ser la misma. Estoy yéndome para que sea igual o mejor”.

“Mi vida con Los Nocheros fue maravillosa pero todos queremos vivir mejor y tomamos decisiones para estar mejor y esta es la mía. Y no es porque este mal con el grupo sino porque quiero sacarme el chip nochero y ponerme otro. Es bueno aclarar que yo solista no voy a ser; cuando los chicos quieran por ahí me invitan a cantar”, añadió.

Luego de confirmar su presencia en los festivales y shows que el grupo tiene agendado para este verano, dejó la puerta entre abierta para una despedida oficial en Buenos Aires: “Capaz que sí, me gustaría. Tiene que estar conversado con los chicos, que todo fluya, pero por supuesto que me encantaría”, expresó.

A diferencia de su salida en 2014, cuando debió tomarse “un año sabático” por “problemas de salud”, sentenció que esta vez no habrá regreso, y aclaró que esta última decisión ya se la había comunicado hace tres meses a sus compañeros Rubén Ehizaguirre, Mario Teruel y Álvaro Teruel.

“¿Si alguien me va a reemplazar? No tengo idea de qué van a hacer los chicos. Es una decisión de ellos, que la deben estar meditando para ver cómo siguen, porque esta decisión no es de ayer. Tampoco hay ninguna especulación sobre si vuelvo; no hay nada de eso, los seres humanos somos tan estructurados que creemos que las cosas tienen que estar bien o mal o que hay otra cosa para hacer”, dijo.

Al dar algunas pistas sobre su futuro lejos de la industria musical, explicó que seguirá activo desde su Fundación Fausto (FUNDAFA) que tiene “proyectos hermosos” para Salta y el país: “Espero descubrir una nueva misión en mi vida, ya sea ayudando”, acotó.

“Me encanta cantar, pero no lo voy a hacer como carrera profesional porque esto es muy demandante y hay que estar preparado y atento a muchas situaciones que el canto requiere hoy. Además, conozco muy bien mis limitaciones vocales: mi voz se hizo para Los Nocheros.

Hasta el momento, el grupo todavía no fijó postura pública sobre el tema, aunque compartió en las redes sociales el anuncio sobre la transmisión que este domingo protagonizó el futuro exintegrante. Fuente: El Once

