//Junto a una foto hot, Wanda Nara reveló sus “secretos de belleza”

La empresaria subió publicó una foto sexy y junto a ella enumeró sus rutinas y hábitos para mantener su piel, su cuerpo y su cara. “No fumo; no consumo gaseosas; consumo muchas vitaminas diarias”, detalló entre otras cosas.

Wanda Nara se cuida mucho para estar bien. Y en medio de un nuevo confinamiento que está viviendo París, este jueves la empresaria decidió compartir en sus redes sociales algunos secretos de belleza para tener su piel lo mejor posible.

Al respecto, detalló:

Nunca me voy a dormir sin limpiar mi piel.

Utilizo por semana al menos dos o tres tipos de máscaras diferentes.

No tomo alcohol.

No fumo.

No consumo gaseosas.

Consumo muchas vitaminas diarias aconsejadas por mi dermatólogo y médico.

Tomo más de dos litros de té verde al día. Fuente: El Once

