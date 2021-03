//Julieta Nair Calvo, enojada ante insólita crítica por las bikinis que usa

Julieta Nair Calvo está de vacaciones y reaccionó ante el comentario de una seguidora que criticó su forma de vestirse. Más precisamente, la fan puso la lupa sobre los bikinis que le gusta usar a la actriz.

Julieta Nair Calvo está de vacaciones y reaccionó ante el comentario de una seguidora que criticó su forma de vestirse. Más precisamente, la fan puso la lupa sobre los bikinis que le gusta usar a la actriz.

“¿Por qué te ponés las bikinis así tan altas? No se usan tan así, es demasiado, y sos linda pero no te das cuenta que no te beneficia, y queda demasiado grotesco. Un poco de sensualidad pero de la buena, esas bikinis hermosas la verdad que puestas así, un horror y esa fucsia, es re chocante a la vista. Se use o no se use, en realidad, cuida un poco más tu forma de verte, no queda para nada lindo. Perdón pero no un comentario tenés en la foto. Por algo debe ser. Saludos”, le escribieron a Julieta Nair Calvo.

La actriz, molesta, le contestó: “Esta señora no me sigue, pero igual se mete en mi Instagram a mandarme ese mensaje. Si entre mujeres no nos cuidamos y apoyamos, estamos en el horno. Más amor entre nosotras chicas”.

“Más feo queda que entre mujeres nos digamos cosas sobre nuestro cuerpo o formas de vestir. Eso es lo que ya pasó de moda. ¡Saludos, María!, cerró Julieta. Fuente: El Once