//“Jujuy” Jiménez hizo jueguitos con la pelota y en microbikini diminuta

Diversión en la tarde

Aprovechando la tarde del domingo, Sofía Jujuy Jiménez se divirtió jugando a la pelota en bikini y bajo el sol. La modelo se divirtió intentando hacer jueguitos con una pelota y terminó a puras risas.

De manera frecuente, Sofía Jujuy Jiménez muestra las distintas actividades que realiza en su día a día. Por eso, aprovechando la calurosa tarde del domingo, aprovechó a tomar sol y divertirse jugando a la pelota en bikini. Sin embargo, el resultado no fue el esperado y terminó a puras carcajadas.

Más allá de su belleza, la modelo se destaca por su simpatía y carisma. Con sus divertidas ocurrencias, hace reír a todos y por eso, este domingo provocó carcajadas al revelar que no tiene grandes habilidades para hacer jueguitos con la pelota de fútbol. De hecho, en su posteo compartió un video y resaltó: “Yo tratando de que me salgan ma?s de 2 jueguitos seguidos con la pelota”.

Fiel a su estilo, Sofía Jujuy Jiménez no perdió el estilo al momento de hacer los jueguitos y por eso, lució una micro bikini celeste con brillos y muy delicada. De ese modo, resaltó su esbelta figura y auténtica belleza. Sin embargo, su simpatía fue lo más notable debido a que se rió de ella misma al no conseguir hacer varios jueguitos seguidos con la pelota, publicó LaCien.

Más allá del conteo y el aliento de quienes la rodeaban, la modelo no pudo lograr el objetivo de realizar varios jueguitos pero aún así, se divirtió muchísimo y terminó tentada debido a que la pelota se le escapó en varios oportunidades y debió ir a buscarla.

Tras algunos intentos, Sofía Jujuy Jiménez no logró mejorar su jugada así que realizó sus mejores poses con la pelota, sentada en el césped y bajo el intenso sol del verano. De esa manera, provocó miles de suspiros y conquistó a sus más de millón de fanáticos que se entretienen con cada posteo que realiza.

De hecho, en sus últimas publicaciones no solo se destacó por sus outfits sino también por mostrarse con mucha energía entrenando o bien, bailando de frente a la cámara. Fuente: El Once

