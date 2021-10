//Juan Pablo Harman: El perfil que elijen los docentes para la conducción de su gremio

Nogoyá



Sencillo, amable y con un fuerte perfil para conducir los destinos de la seccional Nogoyá de AGMER. En Primera Persona, dialogamos con el candidato a la Secretaría General departamental de la lista Marcha Blanca, Juan Pablo Harman sobre las próximas elecciones del 4 de noviembre.

¿QUIÉN ES JUAN PABLO HARMAN?

Juan Pablo es una persona honesta, sencilla y de perfil bajo que se preocupa y ocupa de todo aquello en lo que se compromete. Un docente que en cada jornada y en cada escuela, deja lo mejor de sí, para trasmitir todo lo aprendido. Siempre es una persona abierta al diálogo y flexible a las circunstancias de la vida.

¿POR QUÉ ELEGISTE SER DOCENTE?

En primer lugar, porque crecí en un ambiente de familia docente y esa fue la motivación por elegir esa bella profesión. En segundo lugar, porque considero que mediante la EDUCACIÓN se puede transformar la mirada social y cultural de las personas en su proyecto de vida.

¿HACE MUCHO MILITAS EN AGMER?

Hace ocho años; me afilié a los dos meses de desempeño docentes y desde ese momento, me involucre en el gremio y me invitaron a formar parte de la agrupación Celeste que actualmente pertenezco.

¿CÓMO LLEGASTE A SER EL CANDIDATO A SECRETARIO GENERAL PARA NOGOYÁ?

La propuesta para ser candidato a secretario general fue decidida por gran parte de la agrupación Celeste que viene militando hace mucho tiempo; y que ahora nos acompañan desde otra función y otro lugar, pero que consideraron apropiado que mi perfil cumplía con todos los requisitos para conducir la seccional, principalmente por mi forma de trabajar, por mi empatía y la capacidad de gestión.

¿POR QUÉ LOS DOCENTES AFILIADOS DEBEN VOTARTE A VOS PARA CONDUCIR LA SECCIONAL NOGOYÁ?

Porque creemos que venimos con un proyecto claro y que contempla todos los niveles y modalidades del sistema educativo, que se puede concretar de manera inmediata abordando todos los planteos que nos han preocupado históricamente y porque sostenemos que el camino de la lucha se construye desde un trabajo colectivo.

¿CUÁLES SON TUS SEIS PROPUESTAS MÁS CONTUNDENTES SI LLEGAS A SER ELEGIDO POR LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN?

Quiero un sindicato a puertas abiertas para todos los docentes del departamento.

Brindar acompañamiento permanente en los diferentes concursos.

Trabajaremos en firmar convenios con empresas e instituciones locales, para que los afiliados a AGMER Nogoyá tengan más beneficios.

Tener una presencia efectiva en las escuelas e inmediata siempre que lo soliciten.

Buscaremos construir canales reales de comunicación, socializando la información de nuestros sindicato y sobre los beneficios que tienen los afiliados a nivel departamental y provincial.

Realizaremos talleres para jubilados con diferentes temáticas que serán para aprender, informarse y disfrutar.

¿POR QUÉ NO HABLAS EN CAMPAÑA DE LAS OTRAS LISTAS O DE LA ACTUAL CONDUCCIÓN DE LA SECCIONAL NOGOYÁ?

Porque sostengo que todos somos AGMER, compartiendo diferentes ideologías y metodología de trabajo, pero que es algo que construimos entre todos con aciertos y desaciertos. Hoy nos toca enfrentarnos en las urnas, pero estamos seguro que la propuesta de MARCHA BLANCA Nogoyá, tiene un proyecto de conducción significativo y efectivo, además será desarrollado por la combinación de la experiencia y también incluyendo mayoritariamente docentes comprometidos, y que transitan por primera vez la experiencia de formar parte de una lista, que son el real cambio a la actual gestión, afirmó Juan Pablo Harman.

