Juan Martín Del Potro se retira del tenis: «Es más una despedida que una vuelta»

Entre lágrimas y sin poder contener la emoción, el tenista anunció que se posiblemente se retire luego de los torneos de Buenos Aires y Río de Janeiro, ya que es «difícil lidiar con tanto dolor» como el que siente en la rodilla.

Entre lágrimas y sin poder contener la emoción, el argentino Juan Martín Del Potro anunció este sábado que se posiblemente se retire del tenis luego de los torneos de Buenos Aires y Río de Janeiro, ya que es «difícil lidiar con tanto dolor» como el que siente en la rodilla, pese a las operaciones que se realizó.

«Esta será más una despedida que una vuelta. Vengo haciendo mucho esfuerzo para seguir adelante, pero la rodilla me sigue haciendo vivir una pesadilla. Es el día de hoy que no lo logro, pero nunca imaginaba retirarme del tenis si no sea jugando y no encontraba mejor torneo que el de Buenos Aires para hacerlo», sentenció.

Con lágrimas en los ojos y visiblemente emocionado, Del Potro pidió dar la conferencia de prensa previo al inicio del cuadro principal del torneo, para «dar uno de los mensajes más difíciles que me toca afrontar».

«Me toca como rival Federico (Delbonis), un amigo. Juntos compartimos los días más lindos de nuestras vidas (consagración de la Copa Davis 2016) y posiblemente el martes sea otro día inolvidable en mi vida y que esté él me pone contento», afirmó.

El ganador del US Open 2009 comentó también que luego de lo que pase en Buenos Aires, participará en el de Río de Janeiro, ya que ahí vivió uno de sus más grandes alegrías, como fue la medalla de plata en los Juegos Olímpicos.

«Luego de esta semana Dios sabe qué será de mi futuro, y hoy debo elegir como una persona de 33 años que siente dolor en el día a día», explicó.

Del Potro reconoció que hablar de la lesión y de la decisión que tomó «necesitaba contarlo», dado que «lo tenía guardado desde hacía mucho tiempo, y para mí no es fácil entrar a la cancha».

Incluso, más allá del anuncio, puntualizó que seguirá consultando con otros médicos, que le digan alguna nueva opción como sucedió con colegas como el británico Andy Murray o el uruguayo Pablo Andújar.

El agradecimiento para «Manu» Ginóbili

En tanto, el tandilense le agradeció al ex basquetbolista Emanuel «Manu» Ginóbili, quien lo ayudó en la recuperación, ya que siempre lo estuvo acompañando.

«Le súper agradezco y lo valoro mucho, pero ahora el foco es hacer lo mejor posible en este torneo. Que sepan que posiblemente más que una vuelta milagrosa es otro mensaje. Llevo dos años y medio que duermo con dolor y que me empezaron a pasar cosas increíbles. A Tandil manejaba 3 horas y media en auto y ahora tengo que parar a estirar la pierna y son cosas que cuando las hablo con mis amigos no me gustan tener que vivirlas, pero es lo que me toca», relató.

El bonaerense indicó que su «lucha» pasa «algo más por mi salud, por ganar calidad de vida y ver qué me puede hacer feliz el día de mañana».

«No voy por la vuelta, por los milagros, por el ranking y esas cosas, sino que voy por otra cosa. Sé mis capacidades en el tenis, pero también mis limitaciones con el físico y veré más adelante. Amo el tenis y es mi vida y mi pasión», enfatizó.

Del Potro, quien llegó a ser número 3 del ranking mundial, indicó que «más allá de la angustia y tristeza, quiero que sea un día inolvidable para mí y para todos, porque elegí jugar por eso.

Luego el tiempo dirá dónde me acomodo. Pero el tener el torneo de Buenos Aires cerca, y como tenía mi rodilla, es el balance perfecto para decir ´es ahora´ y me animé a jugar». Fuente: NA

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com