Joven entrerriana que ganó $1 millón en la TV explicó en qué gastará el premio

El programa de Guido Kaczka

Tras obtener el premio, la joven, habló de las sensaciones que tuvo al ganar el jugoso premio y reveló en qué gastará el dinero. “Después de almorzar me quedaba mirando las preguntas”, reveló.

La entrerriana, Sofía Sclavi, tiene 18 años y es oriunda de Concordia. Se fue a vivir a Buenos Aires para poder estudiar y participó en uno de los programas más vistos de la televisión argentina.

La joven tuvo un buen desempeño y logró ganar un millón de pesos en el programa “Los Ocho Escalones del Millón”, conducido Guido Kaczka.

“Sentí mucha emoción y me puse muy contenta. Si bien, llevaba mucha ventaja, tenía dudas sobre el resultado”.







Sofía estudia Licenciatura en Fonoaudiología en la UBA y vive en el barrio porteño de Caballito con su abuela Alicia. Tras obtener el premio, la joven dialogó con Elonce, habló de las sensaciones que tuvo al ganar el jugoso premio y reveló en qué gastará el dinero.

La joven regresó con otra oportunidad a un nuevo programa, para ganar un segundo millón, pero no pudo con una de las preguntas y se quedó en el camino.

Estaba nerviosa

“La experiencia fue increíble, ese día tenía muchos nervios, pero también, muchas ganas de participar, porque lo veía siempre al programa y se me dio la oportunidad”, señaló la joven y agregó a Elonce que “después de almorzar me quedaba mirando las preguntas y a medida que se iban incorporando categorías, se volvía más interesante. Algunas veces, miraba la edición de la noche también”, dijo Sofía.

Sin prepararse

Al ser consultada por si se preparó para afrontar las preguntas, la joven entrerriana sostuvo que “estoy en época de parciales y no tenía tiempo como para ponerme leer algo”, afirmó a Elonce y explicó que “yo fui al programa con mi conocimiento puro y salió bien”, reflexionó entre risas.

Por otra parte, Sofía fue consultada por si vio nuevamente el programa y al respecto, sostuvo que “ayer no porque rendía un parcial, pero a la noche lo vi y reviví todos los nervios que tuve cuando lo grabé”, afirmó.

Destino del dinero

En referencia al destino que le dará al millón de pesos, Sclavi, sostuvo que “la idea es solventar gastos de estudio, ayudar a mis padres para alivianar los gastos que tengo acá, en Buenos Aires, para estudiar con el alquiler, apuntes y el transporte”, resumió. Además, estimó que “seguramente, compraré una computadora, porque sería una gran ayuda para el estudio”, anticipó.

Saludos

En declaraciones a Elonce, Sofía contó que “muchos me saludaron, me mandaron mensajes, fotos, saludos, de todo. Recibí un cariño increíble desde Concordia”, remarcó. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com