//Joven armó un tractor con autopartes para trabajar en la huerta: video y fotos

Lo terminó en siete meses

Con 27 años, encaró el proyecto para trabajar junto a su tío horticultor y lo terminó en apenas, siete meses. Darío mostró el producto final y también, el fruto del trabajo con su vehículo. La historia de la construcción del tractor.

La maravillosa historia surge en la localidad costera de Puerto Algarrobo, en el entrerriano departamento La Paz. El protagonista en un joven trabajador hortícola.

Darío Godoy, tiene 27 años y ayuda a su tío en el emprendimiento hortícola que se desarrolla en un campo bastante amplio, por lo que, para dicha labor, necesitaba una máquina que pueda realizar las tareas pesadas y se agilice la productividad de la huerta.

El joven y su tío, necesitaban un tractor para sembrar, pero estaba lejos de su presupuesto. Lejos de poder adquirir uno decidió armarlo un tractor por su cuenta con partes de vehículos usados. «Tío ya qué no podemos comprar uno, ¿qué te parece si armo uno?», le dijo Darío a su familiar y así, comenzó el proyecto.

Con la idea de poder tirar un arado y trabajar la tierra para posteriormente sembrar, comenzó este proyecto con parte de autos y camionetas. Darío le colocó una caja de cambio de un Dodge 1500 y un motor Villa de 8 HP (como los que usan las canoas).

El joven trabajador, terminó el tractor de “fabricación casera” en siete meses, y ya comenzó a levantar parte de su cosecha. Batata, cebolla morada, zapallos, calabaza, lechuga, y acelga entre otras verduras, publicó InfoSantaElena.

Así contaba sobre su proyecto en las redes sociales: “Amigos paso a comentarles de este proyecto que me propuse hacerlo realidad es un mini tractor fabricado artesanal con la idea de usarlo para trabajar la tierra en una huerta. Este mini tractor cuenta con una caja de cambio de auto Dodge 1500 motor villa 8 HP como así también un multiplicador de fuerza, llevándome un tiempo de fabricación de 7 meses”.

No solamente se trataba de fabricar el tractor, sino que también lo dejó reluciente. Darío pintó con vivos colores y le puso iluminación a su mini tractor y de esta manera, dejó un mensaje directo al corazón. “Fue un proyecto muy fortalecedor, ya que me he demostrado a mí mismo que lo que me proponga lo puedo hacer realidad”, remarcó.

