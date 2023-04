Jorge Rial sufrió una descompensación cardíaca y fue internado de urgencia

Jorge Rial fue internado de urgencia en Colombia este sábado tras sufrir una descompensación cardíaca. El periodista de 61 años, que posee antecedentes cardíacos y de hipertensión, fue ingresado a la sala de cuidados intensivos del Hospital Clínicas del Country de Bogotá, donde se encontraba de vacaciones. Sus dos hijas tomaron un vuelo a última hora para acompañarlo. Según detallaron su estado de salud es “estable”.

La noticia de la internación fue difundida por el periodista especializado en espectáculos Ángel De Brito en Twitter a escasos minutos de la medianoche, y confirmada por Morena Rial en una publicación posterior. “Jorge Rial tuvo una descompensación cardiaca en sus vacaciones en Colombia. Están viajando sus hijas de urgencia. Cuadro crítico, en un país con un sistema de salud precario”, escribió el conductor de LAM.

Como antecedente, Rial, de 61 años, había estado internado y fue operado de la vesícula en el año 2019; además sufre de problemas cardíacos desde 2010 cuando debió ser operado y se le aplicaron dos stents (el segundo en 2014). Padeció un cuadro de hipertensión y fue intervenido quirúrgicamente de urgencia.

Las dos hijas de Rial, Rocío (24) y Morena (24) embarcaron a Colombia, según un video que se difundió en las redes. Ambas fueron vistas en el aeropuerto Jorge Newbery a punto de partir hacia Colombia. Según comunicó de Brito, la situación del conductor es “estable”.

El conductor de Radio 10 y C5N se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínicas del Country, ubicado en la capital de Colombia, Bogotá. Se trata de una institución fundada en 1962 que atiende más de 137 mil urgencias y cerca de 3000 partos por año. Recibe su nombre debido al barrio ‘Antiguo Country’ ‘en la localidad de Chapinero, en la misma ciudad.

El mensaje de Morena para Rial

Dos horas después que se conociera la internación de Jorge Rial, Morena confirmó la noticia a través de un posteo en las historias de su cuenta oficial de Instagram. Allí compartió una foto de su padre abrazado con su hijo Francesco con la leyenda: “Te amamos, así te quiero papi”.

Además, subió otra historia con un mensaje en letras blancas y con fondo negro. “Como es de público conocimiento mi padre sufrió un episodio cardíaco y se encuentra internado. Les pido discreción sobre el tema. Con mi hermana estamos viajando hacia Colombia. Agradecemos su preocupación”.

Además, explicó que a medida que daría a conocer las novedades a medida que surjan para que no se genere desinformación. “Apenas tengamos más información la compartiremos directamente con ustedes (sus seguidores). Gracias”.

Antecedentes

En 2020, Rial tuvo un susto de salud, que reconoció tiempo después en una entrevista. Habló de un “vacío” en su pecho. “Al final del programa empecé a no sentirme bien, no era dolor sino un vacío en el pecho. Los que pasamos por un accidente cardio conocemos algunos síntomas como la pata de elefante o dolores particulares en la cabeza y en el cuello, no sentía eso”.

Sin embargo, en aquella oportunidad no le mereció mucha importancia más allá de realizarse los estudios correspondientes y comentó: “Yo tuve dos stents. Pero la cosa esta bien y no haría falta tampoco, no es difícil (la intervención) pero me remite a un momento de mierda cuando fue, es más psicológico que físico”.

Otro antecedente se suscitó en 2017, cuando terminó internado por un cuadro de hipertensión. Durante la madrugada del 19 de mayo de ese año ingresó en el Sanatorio de la Trinidad, luego de sufrir un pico de presión. El exconductor estuvo en observación y no participó del programa al día siguiente. Fuente: El Once