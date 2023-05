Jorge Rial se tomó una selfie y confirmó cuán será su «próximo paso»

El periodista se tomó una foto y la compartió con sus seguidores. “Ya dado de alta. Próximo paso, la vuelta a casa”, escribió junto a la imagen.

“Ya dado de alta. Próximo paso, la vuelta a casa”, fue el texto con el que Jorge Rial acompañó la foto que subió a sus historias de Instagram. El periodista de 61 años se tomó una selfie desde Colombia acostado en un sillón, con sus clásicos anteojos de marco grueso y con la vía puesta por los médicos en su mano. Se trata de la primera imagen desde que el periodista Ángel De Brito compartió la información de que había sufrido una descompensación cardíaca. Días después, su doctor de confianza, Guillermo Capuya explicó cómo había sido el suceso: “El día sábado Jorge me envió un mensaje diciendo que estaba en una clínica en Bogotá; yo sabía que se iba de viaje pero no sabía a dónde. Por WhatsApp me dijo que se había sentido mal, que estaba en la clínica y que le iban a hacer unos estudios”, detalló en diálogo con Teleshow. “Lo que le hicieron se llama cinecoronariagrafía, que estudia las arterias del corazón. Pero me dijo que estaba bien. Le digo: ‘Jorge, si querés que vaya avisame’, porque estaba solo, entonces me dijo: ‘No, hago el estudio y después te llamo’. Pero la verdad es que al rato me llamaron porque se había complicado su situación. Así que ahí tuve que buscar contactarme con la clínica, un sábado a la noche en un lugar que no me conocían. Fue difícil”, agregó al respecto. No existe información precisa respecto al traslado del periodista de C5N a Buenos Aires, ya que el propio médico había indicado que se iba a realizar el pasado fin de semana en un avión sanitario. La palabra de Jorge Rial tras el infarto

Hace tres días, el conductor de Argenzuela se expresó sobre lo sucedido en su cuenta de Instagram, donde, a través de un posteo con una imagen de su cama de internación, escribió: “Este fue el campo de batalla durante cinco días. Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia. Momento de tristeza, de cansancio, pero también de descubrimiento”.

Y dejó una reflexión: “No tenemos control de absolutamente nada. Sólo de cómo llegar. No cuando, ni cómo ni dónde. Ahora a seguir en el camino porque Dios me dio otra oportunidad. A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. A seguir recuperándome. Gracias los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí. Pero ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida”. El texto lo acompañó con el hashtag #renacido. Fuente: El Once