//Jinetes del Festival de Jesús María deberán usar casco y chaleco: lo que opinan

Nueva disposición

La decisión se tomó para evitar accidentes trágicos como el ocurrido en enero del 2020, donde Norberto Cossutta murió aplastado por su caballo. Qué opinan los jinetes sobre el uso de casco en el campo de jineteada.

A partir del próximo Festival de Doma y Folclore de Jesús María, será obligatorio para los jinetes utilizar casco y chaleco protector.

La medida se dispuso para evitar accidentes trágicos como el ocurrido en enero del 2020, donde Norberto Cossutta murió aplastado por su caballo.

En conferencia de prensa, Juan José Nievas, asesor en el tema dijo que el casco «está especialmente diseñado para actividades ecuestres de riesgo y cuenta con protección frontal para golpes en la cara».

Además, deberán usar un protector corporal, «que es muy similar a un chaleco pero sin manga para posibilitar que el jinete desarrolle sus habilidades».

En diálogo con Cadena 3, Nievas detalló que se trata de una medida que se puso a disposición al tratarse de un deporte de alto riesgo con el fin de brindar protección y la conservación de la integridad de quienes realizan esa práctica.

«Se necesitaba el uso de elementos de protección personal porque hay una alta posibilidad de sufrir lesiones, por eso se definió se define el casco y el protector corporal no es chaleco porque no tiene mangas, sino que es una protección de tipo dorsal y espinal construida con materiales especiales para producir la amortiguación de impactos, choques y golpes», profundizó.

Con respecto al casco, el asesor precisó que se trata de un casco que tiene la garantía de realizar «una desaceleración del cráneo».

«Es decir, desacelera el movimiento del cerebro dentro de la cabeza ya que está garantizada la dispersión de la fuerza del impacto. Se trata de un casco para uso profesional para actividades ecuestres», indicó.

Qué opinan los jinetes

Para el próximo festival de Doma y Folclore de Jesús María se dispuso el uso obligatorio de casco y chaleco para los jinetes. Al respecto, el múltiple campeón Raúl Aristegui «el Maradona de los jinetes», dijo que está contento con esta realidad.

«Yo me golpeé varias veces. En septiembre de 2019 lo empecé a usar. Ya me había golpeado la cabeza tres o cuatro veces fuerte y el médico me dijo que no me podía golpear más y empecé a usar el casco», contó a Cadena 3.

«No pesa nada, es livianito, es una protección el chaleco al igual que el casco que es una protección para una patada, un cabezazo y no es incómodo», destacó.

«A los jinetes y la gente que dice que se va a perder la tradición, nada que ver. Antes de montar nos ponemos esto y es una protección para todos los jinetes», agregó.

Por su parte Ramón Córdoba, santafesino campeón en gurupa, marcó que más allá de que haya gente que esté o no de acuerdo «habrá que implementarlo porque todos queremos jinetear».

«Lo que nos digan habrá que adaptarse. No es mala la idea porque es una protección. Acá en Santa Fe no se ha usado mucho, hay chicos que lo usan en alguna parte de de Buenos Aires, en Córdoba y en San Luis», comentó.

«Lo usan por seguridad y se sienten más protegidos ante una caída, una patada y por eso lo usan y si se dificulta la jineteada, será cuestión de una o dos montas hasta que se adapten», concluyó. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com