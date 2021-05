//Jésica Cirio lució muy sensual y habló de una prenda “clave” para el invierno

La conductora lleva una camisa blanca abierta y unas medias largas de color negro con rayas, completa su look con un make up muy natural. Los seguidores la felicitaron y no faltaron los pícaros comentarios.

Jésica Cirio compartió fotografías donde se la ve en una producción profesional para una reconocida marca de ropa interior. La conductora lleva una camisa blanca abierta y unas medias largas de color negro con rayas, completa su look con un make up muy natural.

“Las medias son una prenda clave del invierno, ya sea para darle un toque a tu look o para usar abajo de un pantalón y sentirte más abrigada, fue el texto que eligió Cirio como epígrafe.

En poco tiempo las fotografías consiguieron miles de “me gusta”. Además, la modelo recibió cientos de comentarios de parte de sus fans, la mayoría escritos con mucho cariño.

Entre los mensajes más destacados que recibió Jesica Cirio se encuentra el de la actriz Flor de la V: “Amo!!”. Otros admiradores le regalaron: “Jesi, estás hermosa”, “Bella”, y algún pícaro “Max buena q comer pollo con la mano”. Fuente:

