Ivos Hochman y Micaela Riera protagonizan «El amor después del amor» por Netflix

Pocas historias son tan proyectables a la sociedad argentina como la de Fito Páez. Desde sus primeros pasos musicales durante la dictadura, el músico supo entrelazar como pocos el derrotero personal y social del país en su obra artística, gracias a una sensibilidad que lo convirtió en uno de los más grandes compositores del rock local. Si Páez exorcizó y vomitó sus dolores y tragedias a través de sus canciones, buena parte de los argentinos encontró siempre a mano un tema del rosarino para acompañar sus estados de ánimo. Su música es parte de la banda de sonido de los últimas cuatro décadas del país. Y tal vez por eso es que retratar su vida es, en cierto modo, emprender un viaje hacia el pasado de todos. Esa simbiosis es la que vuelve a El amor después del amor, la biopic que el miércoles 26 Netflix sube a su catálogo, una serie de interés colectivo que trasciende a la figura del músico.

Realizada por Mandarina Contenidos, la serie propone un viaje introspectivo al universo de Páez, retratando sus momentos de felicidad pero sin edulcorar sus dolores, pérdidas, tragedias, fracasos y excesos. Con Juan Pablo Kolodziej como showrunner, El amor después del amor está basada en Infancia y juventud, el libro de memorias que Fito publicó el año pasado a través de editorial Planeta. De esos recuerdos se sirve la ficción para contar el mundo íntimo y público del musico rosarino. Y la cuidada producción hace de la resiliencia de Páez un disparador para pensar la sociedad argentina desde fines de los ’70 hasta 1993, con aquel concierto en el estadio de Velez repleto del que se cumplen 30 años.

El amor después del amor cuenta la vida personal y profesional de Fito Páez, desde su infancia en Rosario hasta la consagración definitiva que le llegó con el disco de nombre homónimo a la serie, el más vendido de la historia del rock argentino. A lo largo de ocho episodios, la serie recrea ese camino hacia la popularidad del músico, en una trama que le hace honor a la obra del propio Fito, entrelazando su ascenso profesional -no exento de contratiempos- con sus pesares personales. La ausencia de su madre, su cercano pero tenso vínculo con su padre, la hermosa relación que entabló con su abuela y su tía abuela, el cruel asesinato de ambas, y los intensos e inspiradores amores con Fabiana Cantilo y Cecilia Roth.

Una de las líneas narrativas más fuertes de la serie tiene que ver con la relación entre Páez y Cantilo, quienes se conocieron cuando ambos -jovencitos- formaron parte de la banda de Charly García. El vínculo juvenil que duró años y marcó la vida de ambos. En la ficción, a Páez lo interpreta Ivos Hochman (Gaspar Offenhenden lo hace en su niñez), mientras que la actriz Micaela Riera se pone en la piel de Cantilo. “Son próceres del rock argentino. Es inmenso lo que han hecho y lo que significan para varias generaciones”, los define Hochman ante la consulta de Página/12. “Son iconos del país. Los veo siempre con la escarapela puesta. Si el rock argentino fuera una religión, ellos serían santos”, subraya Riera, con la venia de su compañero.

-¿Cómo fue interpretar a dos iconos de la cultura argentina, que además aún están vivos y activos, y a los que ustedes admiran?

Ivos Hochman: -Fue muy divertido. ¿Viste cuando ponés música al palo en tu casa, y te ponés a cantar y tocás con una guitarra o batería imaginaria? Bueno, para mí hacer esta serie fue eso durante los seis meses en que la rodamos, todos los días durante 12 horas. La serie nos permitió jugar a ser una estrella de rock. Fue una fiesta.

Micaela Riera: -Fue un gran desafío, porque no solo están vivos sino que están vigentes. Están presentes en su oficio y en la memoria de todos. Todos sabemos cómo hablan y cantan Fito y Fabi, sus movimientos… Fue un gran desafío hacer que el público deje de ver a los músicos para pasar a vernos a nosotros como si fuésemos un poco ellos. Nuestro ideal, nuestro sueño, es que tanto Fito como Fabi puedan verse un poquito en nosotros.

I.H.: -Fue un desafío muy grande porque son personajes públicos que están en el imaginario colectivo. Trabajamos mucho con todo lo que se conoce de ellos, pero a la vez nos propusimos no hacer una imitación. Siempre tuvimos la intención de no hacer una caricatura, de no ir a dibujar al personaje, sino hacer algo propio que pudiera dar lugar a las emociones que requería cada situación. Hubo un gran trabajo actoral que tuvo que ver con hacernos las preguntas correctas, sobre por qué se movían de tal manera o se comportaban de tal otra, en función de lo que les pasaba según se contaba en la historia.

-Nunca es sencillo atravesar el bronce de un ídolo, que además tuvo una vida muy pública. Pero mucho menos sencillo debe haber sido contar su intimidad.

I.H.: -Claro. Tuvimos algunas contradicciones. Por ejemplo, la serie de recitales en el Gran Rex en 1990. Después de ver la grabación de Crónica que está en YouTube, nos dimos cuenta de que teníamos que filmar tal cual, porque es increíble cómo lo recrearon, todos los equipos de arte, de vestuario, el cuerpo elástico de Fito, la coreografía, todo era increíble. Pero al mismo tiempo decíamos “no, es hermoso que empiece en el detrás de escena”. Porque se puede ver a Fito en ese momento, antes de salir a escena, en el que está nervioso y mira a los músicos. Entonces, tuvimos esa contradicción entre contar totalmente lo que está ahí y recrearlo todo, y regalar esos momentos íntimos que nadie vivió. Salvo ellos, claro. Eso es hermoso. Fuente: Página 12

