//Ivana Icardi anunció su embarazo y reveló el exótico nombre de su bebé

A través de las redes

Los flamantes papás compartieron una hermosa postal. Sorprendió a sus seguidores al anunciar que espera su primer hijo junto a Hugo Sierra, el exjugador de básquet al que conoció cuando participó del reality Supervivientes.

Radicada en Palma de Mallorca y lejos de los escándalos familiares, Ivana Icardi sorprendió a sus seguidores al anunciar que espera su primer hijo junto a Hugo Sierra, el exjugador de básquet al que conoció cuando participó del reality Supervivientes.

Hace algunas horas a través de sus historias de Instagram compartió un primer plano de su rostro y acompañó la grabación de un misterioso gif que decía “Happy” (Feliz) en letras de colores y con un corazón violeta.

Más tarde realizó la publicación en la que confirmó la dulce espera. Fue con una foto sentada en la cama, besando a su pareja y sosteniendo la imagen de la ecografía en la que se inscribía: “Giorgia. 15 semanas”. “Ahora se han convertido en dos los amores de mi vida…”, afirmó emocionada.

Sierra publicó la misma postal en blanco y negro y exclamó entre emojis de corazones: “Bienvenida a nuestro amor, Giorgia”. Enseguida la pareja -que tiene varios fans por haber iniciado su romance en un reality- recibió cientos de mensajes de cariño y felicitaciones.

Lo hizo a través de sus redes con una tierna postal de la ecografía.

La historia de amor

Hace un año la hermana de Mauro Icardi se mostraba ansiosa de participar de Supervivientes, un exitoso reality español donde conviviría con 16 personas en una isla desierta en Honduras. “Creo que va a ser la aventura de mi vida. Voy a dar lo mejor de mí para llegar lo más lejos posible y demostrarme una vez más que puedo con todo. ¡Estoy súper motivada!”, había dicho en redes.

A un mes de iniciado el juego y tras pasar una semana distanciada del exjugador de básquet uruguayo, Ivana tuvo sexo en vivo. Tras un retraso, la joven hizo un test de embarazo en vivo y confirmó que no estaba en la dulce espera. “Hugo, puedes quedarte tranquilo porque no estoy embarazada. Sinceramente no me encuentro preparada para ser madre”, le había dicho al exdeportista de quien se había separado luego de que ella le ganara en una prueba.

Pero a mediados de junio ambos se reencontraron en un programa y decidieron darse una nueva oportunidad. Desde entonces, no faltaron las fotos acarameladas y las declaraciones públicas de amor. Un romance que hoy se corona el anuncio de que Giorgia está en camino.

En nuestro país, en 2016 la joven participó de Gran Hermano, donde se enamoró de Luifa Galesio. Él se consagró ganador de esa edición y ella quedó en segundo lugar. Después de su paso por el programa, continuaron con la relación, pero se separaron en junio de 2019. Fuente: tn

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com