//Israel avanza con su vacuna contra el Covid y podría fabricarse en Argentina

Pandemia

Lo anunció el embajador argentino en Israel, quien destacó que dicho país está “volviendo a la normalidad”. Resaltó que esto “tiene que ver mucho con la vacunación, pero también con las largas cuarentenas”.

El embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, destacó que aquel país está “prácticamente volviendo a la normalidad. Hace 48 horas no hubo ningún fallecido” a causa del Covid, lo cual no sucedía desde hace 10 meses. Asimismo “eliminaron la obligatoriedad de uso del barbijo en lugares públicos al aire libre”.

En tal sentido, señaló durante el programa Nunca es tarde que “esto tiene que ver mucho con la vacunación, pero la eficacia en los resultados no hubiera sido posible sin una batería de restricciones muy duras y extensas que hubo en Israel”.

“Hoy no se habla de los confinamientos. Para llegar a esta situación se vacunó a mucha gente, pero también hubo fuertes cierres que permitieron frenar los contagios y preservar el sistema de salud. Eso es clave”, enfatizó el funcionario.

Y comparó: “En Argentina tuvimos una sola cuarentena estricta, mientras que en Israel tuvimos tres cuarentenas largas, en las que se cerró todo. Incluso se cerró por primera vez en la historia el aeropuerto. Hoy lo disfrutan, pero hubo restricciones muy duras”, insistió.

La vacuna de Israel podría fabricarse en Argentina

Interrogado sobre la vacuna israelí contra el coronavirus, señaló que “la viene desarrollando de manera muy silenciosa” y que hay vigente “un convenio de cooperación con el hospital Garrahan de nuestro país”.

“Nos propusieron que el desarrollo de la fase 3 de la vacuna pueda hacerse en Argentina. Si se obtiene éxito se podría fabricar en nuestro país, con laboratorios de acá”, adelantó Urribarri

En ese marco, destacó la valoración que tiene Israel “de la ciencia, tecnología y recursos humanos argentinos. Vinimos con esta propuesta. El Presidente me contestó que le interesaba, nos reunimos con la ministra de Salud y estamos a la espera de que en la segunda semana de mayo lleguen entre 6 y 8 profesionales de Israel, jefe de áreas muy sensibles para compartir experiencias con los equipos de Salud y avanzar en esta propuesta sobre la fase 3 de la vacuna y la fabricación en nuestro país”.

Relación comercial

Por último, Urribarri resaltó la relación comercial con Israel. Subrayó el incremento de las exportaciones de carne vacuna desde nuestro país y dijo que buscan realizar próximamente una misión comercial de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Tucumán para “estrechar más las relaciones”. Fuente: El Once

vEscuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com