IOSPER anunció que otorgará dos incrementos a todos sus prestadores

En junio y septiembre

El presidente del Directorio precisó que los incrementos impactarán sobre aranceles de primer y segundo nivel, consultas y gastos sanatoriales, es decir, que alcanzarán a todos los prestadores.

El presidente del Directorio Obrero del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fernando Cañete, anunció dos incrementos a todos sus prestadores, desde el 1 de junio, el ocho por ciento y el 16 por ciento, a partir del 1 de septiembre. «Estos incrementos se suman al 10 por ciento otorgado en enero, y al 12 por ciento de abril, lo que totaliza un 46 por ciento, aunque ese porcentaje, al ser acumulativo, es decir, sobre el último aumento, es mayor», explicó.

Cañete precisó que se trata de incrementos que impactarán sobre aranceles de primer y segundo nivel y consultas y gastos sanatoriales, es decir que alcanzarán a todos los prestadores.

El presidente de Iosper recordó que «se otorgó un 10 por ciento en enero, otro 12 por ciento en abril; un ocho por ciento a partir del 1 de junio y el 16 por ciento en septiembre, lo que totaliza el 46 por ciento», pero, aclaró que: «Ese porcentaje termina siendo más, al ser acumulativo, es decir sobre el último aumento».

En rigor, el 12 por ciento de abril «se calculó sobre el valor de marzo, que ya tenía el 10 por ciento que se aumentó en enero, y el ocho por ciento de junio, le agrega al valor de mayo, que ya tiene el 10 y 12 por ciento, lo mismo que en septiembre. Por eso termina siendo acumulativo, más del 46 por ciento».

Cañete destacó que Iosper, no solo implementa aumentos razonables y acomodados a los números de la Obra Social, sino que, también, “sostiene la cadena de pago y acortó los plazos”, mencionó.

“Hoy podemos decir que con la mayoría de los prestadores con los que hay convenio los tiempos de pago son razonables desde el momento en que se presenta la facturación. En una situación económica del país, de la que la provincia no escapa, y con el contexto en el que nos encontramos, no cortar la cadena de pagos es una medida muy atinada para seguir acompañando la relación entre Iosper y sus prestadores”.

Por eso, valoró “la buena predisposición del Gobierno para remitir los fondos a la Obra Social en tiempo y forma, a fin de cumplir con el pago a todos los prestadores”. Fuente. El Once

