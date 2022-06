Internaron a Pancho Dotto: Tenía presión alta y también le diagnosticaron covid

Está internado en Buenos Aires

El representante de modelos Pancho Dotto fue internado en el Sanatorio de los Arcos, en el barrio porteño de Palermo, al que acudió al no sentirse bien. El mediático se sometió a una serie de chequeos que arrojaron que además de tener presión alta, estaba cursando un cuadro de Covid-19.

“Estoy aquí, internado en el Sanatorio de los Arcos. Vine con 220/120 de presión. No me podían bajar la presión alta. En principio no me siento muy bien. Me querría quedar acá para toda la recuperación, pero aparentemente tienen urgencias de camas”, dijo Dotto a Pablo Montagna de La Nación.

A su vez, Dotto explicó que llegó con presión alta al Sanatorio, y le encontraron el Covid-19 positivo. «Aparentemente es leve, pero así empezó mi contador, que era más o menos de mi edad, y en tres episodios terminó con su vida», lamentó.

Mientras tanto desde sus historias de Instagram, el representante compartió una imagen de la habitación en la que se encuentra internado y muy bien atendido con todos los cuidados pertinentes y una alimentación muy saludable.

