Internación de Chano: «Está donde tiene que estar», dijo su madre

Los motivos de la internación

“Ninguna mamá, quiere ver a su hijo morir. Hay muchas madres que están peleando al lado mío y no tienen a sus hijos, pero me dicen que pelean por el mío», dijo Marina Charpentier a casi una semana de la internación del músico.

A casi una semana del ingreso del músico Santiago «Chano» Moreno Charpentier en la Clínica Avril, en la que inició un nuevo tratamiento contra sus adicciones, su madre, Marina Charpentier, advirtió que «está en el lugar que tiene que estar.

«Mi hijo está internado, no lo veo hace seis días. Está en el lugar en el que tiene que estar», señaló la licenciada en trabajo social y especialista en adicciones.

La mamá del músico señaló, visiblemente conmovida y en diálogo con América Noticias, que la internación «es una medida para que él tome conciencia de por qué está ahí y atienda su dolor y su cabeza. No es distinta, es una más».

Además, hizo referencia sobre los motivos que llevaron al músico a iniciar un nuevo tratamiento: «Mi hijo no estaba más que en riesgo para sí mismo. Solo para sí mismo y nadie, ninguna mamá, quiere ver a su hijo morir. Hay muchas madres que están peleando al lado mío y no tienen a sus hijos, pero me dicen que pelean por el mío».

Antes de ingresar al Senado, donde planteará la necesidad de modificar la Ley de Salud Mental adelantó algunos puntos centrales de su propuesta.

«Me convocan porque para modificar una ley se necesita gente con conocimiento y la experiencia de una madre», señaló.

Y agregó: «Las circunstancias hicieron que yo tenga voz tantas madres me han escrito para que hable en nombre de ellas y tantas familias que luchamos contra esta enfermedad».

También calificó a la ley vigente como anacrónica. «Es una ley que está hecha sin escuchar a las familias. Sobre todo el artículo 20 que dice que un adicto o enfermo mental tiene que dar su consentimiento para ser internado. Eso para mí es una injusticia, una estupidez y una falta de conocimiento terrible», detalló.

Por último, reflexionó sobre la adicción de el exlíder del Tan Biónica, que en abril se había internado por voluntad propia en una clínica de Entre Ríos. «Mi hijo es un ser extremadamente sensible, como todos los adictos, que les duele el mundo y consumen como síntoma de una tristeza muy profunda. Para lo único que tiene que servir es para que pensemos que estamos haciendo con los jóvenes que necesitan ponerse cosas en el cuerpo para poder divertirse», declaró.

Y en el mismo sentido concluyó: «Merece su derecho a la salud y la tranquilidad». Fuente: El Once

