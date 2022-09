Intentaron estafar a docente entrerriano con transferencia falsa por $200.000

Alerta a la comunidad

Exequiel Cabrera, es un docente de Federal, que vendía unas camas por internet y un supuesto comprador lo intentó engañar con una trasferencia bancaria. “Te deposite 200.000 pesos por error, devolvemelos”, le repetía el hombre.

Un docente oriundo de Federal, Exequiel Cabrera, fue víctima de un intento de estafa virtual. El hombre había publicado en internet que vendía dos camas y una cucheta y un hombre lo contactó supuestamente para comprárselas.

Cabrera relató todo lo vivido y compartió los archivos que grabó. “Me contactaron por las camas, la persona parecía estar súper interesada y me pidieron una cuenta para transferirme el dinero”.

“En un primer momento les pase una cuenta de una billetera electrónica de Mercado Pago y me pidieron una cuenta bancarizada, entonces decidí compartirles una que no uso casi nunca, porque sospeche que se trataba de una estafa”, relató Cabrera al relatar que, al instante, los embaucadores le compartieron un supuesto comprobante de transferencia en el que se habían confundido, en vez de poner 20.000 pesos habían transferido 200.000 pesos”.

“Inéditamente comenzaron a llamarme, pero se notaba que el comprobante era trucho, entonces decidí atenderlos y grabar la conversación por las dudas. “Me pedían el dinero de nuevo y yo les dije que ni bien me impacte se los pasaba, pero ellos insistían, juegan con la honestidad de la gente”.

“Una voz me decía `estoy muy nervioso te transferí mal y ahora quiero mi dinero de nuevo, mi esposa esta realizando el reclamo en el banco´” relató Cabrera sobre el dialogo con los estafadores.

Estas personas como notaron que Cabrera no les creía, realizaron otro llamado haciéndose pasar por autoridades del banco.

“`Me comunico por un reclamo del banco Superville por una transferencia que le realizaron de manera errónea por un error humano de tipeo´, decían del banco y me explicaban que me iban a congelar las cuentas y como estaba tranquilo y les hacía preguntas me dejaron de hablar y me cortaron”.

"`Me comunico por un reclamo del banco Superville por una transferencia que le realizaron de manera errónea por un error humano de tipeo´, decían del banco y me explicaban que me iban a congelar las cuentas y como estaba tranquilo y les hacía preguntas me dejaron de hablar y me cortaron". Fuente: El Once

