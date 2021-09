//Instaron a continuar con el uso del barbijo “al aire libre y espacios cerrados”

Lo recomendó la Ministra Velázquez

La ministra de Salud de Entre Ríos instó a continuar con los cuidados para la prevención del coronavirus. “El uso de tapabocas es fundamental en el lugar que sea, tanto en los espacios al aire libre como en los que son cerrados”, remarcó.

Sonia Velázquez, titular de la cartera sanitaria de Entre Ríos, en declaraciones a una radio de Concepción del Uruguay, informó acerca de la situación epidemiológica y sanitaria de la provincia en el marco del descenso sostenido de casos de Coronavirus que se ha evaluado en las últimas semanas.

“De acuerdo a nuestros indicadores sanitarios y epidemiológicos, se puede afirmar que estamos en una pausa epidemiológica, aunque la vigilancia sigue muy activa, porque en este momento, es donde más tenemos que estar atentos y atentas a la detección oportuna de posibles casos de Covid”, señaló.

Avance de la vacunación

En cuanto a la marcha del Plan Rector de Vacunación, la ministra Velázquez destacó el avance de los operativos: “Tenemos un alto porcentaje de población vacunada, sobre todo las personas mayores de 50 años. Esta campaña es única e inédita en el país y en la provincia. Nunca en la historia de Entre Ríos se ha vacunado a tantas personas como hemos llegado a vacunar en esta etapa. Para dar un ejemplo, sólo en agosto se vacunó a la misma cantidad de personas que en una Campaña Antigripal anual. Ha sido fenomenal, y es donde nosotros estamos poniendo el foco”.

Seguir con la prevención

No obstante, la titular de la cartera sanitaria, planteó la necesidad de continuar con los cuidados para la prevención de la enfermedad: “La Pandemia no terminó. El proceso de vacunación siempre tiene que ir acompañado de las medidas de autocuidado: mantener las distancias y el uso de tapabocas, cuando estamos interaccionando con otras personas. Este punto, es fundamental en el lugar que sea, tanto en los espacios al aire libre como en los que son cerrados. Cuando uno está con otras personas, siempre tiene que utilizar el barbijo correctamente. Además, tener la aireación correspondiente en lugares cerrados y continuar con el lavado de manos frecuente”.

Conductas de cuidado

“Todas esas son lecciones aprendidas que nos han enseñado muchísimo y que nuestra sociedad ha internalizado enormemente. Lo rescatamos porque este Estado que tenemos hoy, con una disminución de los casos y de la ocupación de camas de terapia, no es casual”, remarcó y explicó que “es producto de un trabajo sostenido, no solamente de prevención y atención de los equipos de salud, sino también de una ciudadanía que ha hecho un esfuerzo descomunal para poder internalizar conductas de cuidado”, destacó finalmente la ministra. Fuente: El Once

