Instarán a beneficiarias de la AUH a inscribirse para acceder al bono de $18.000

Refuerzo de Ingresos

«Vamos a mandar mensajes a las mamás de la AUH para que se inscriban y no queden fuera de este beneficio», anunció la titular de Anses. Según Raverta, el bono de refuerzo apunta al sector de la población «que viene golpeando la inflación».

La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, dijo este lunes que el bono de Refuerzo de Ingresos por $ 18.000 apunta a llegar a la franja de población «en la que viene golpeando la inflación».

Se trata del bono destinado a trabajadores informales, monotributistas A y B y empleados de casas particulares, quienes «no tienen una instancia de paritaria», recordó la funcionaria, y contó que la mayoría de las consultas que reciben en la Anses sobre este beneficio corresponden «a mujeres».

«Estamos en la segunda etapa de inscripción, primero hicimos una semana para acreditar datos», detalló Raverta, y remarcó que «la gran mayoría de la gente» ya entendió que no es un beneficio automático, sino que «se tiene que inscribir» para recibirlo.

«Si cobraste el IFE en la pandemia (de coronavirus), el refuerzo no se acredita automáticamente», advirtió y explicó que «inscribirse es muy fácil».

«El primer día tuvimos demoras, y la demora máxima fue de media hora. Mientras que ahora ya no hay espera y se puede entrar fácilmente a la página de Anses», aseguró la funcionaria.

Sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH), Raverta indicó que desde el organismo que administra la seguridad social se aspira a que «todas las mamás que acceden a esta prestación tengan la posibilidad de recibir este refuerzo».

Y agregó: «Vamos a mandar mensajes a las mamás de la AUH para que se inscriban y no queden fuera de este beneficio».

La titular de la Anses reiteró además que se intenta «llegar al universo de personas de hombres y mujeres de la Argentina que tienen menos ingresos y que necesitan este refuerzo».

Sobre la fecha de cobro detalló: «A partir del 19 de mayo, aquellas personas con terminación de documento 0, comenzarán a percibirlo».

«Los interesados se pueden inscribir las 24 horas del día, no hay un horario de oficina. Si la persona que solicita el refuerzo no tiene teléfono o computadora, puede acercarse a cualquiera de nuestras oficinas», concluyó Raverta. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com