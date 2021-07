//Inscripción de los Juegos Culturales Enterrianos Evita

Nogoyá

En la Coordinador de Cultura y Turismo se tramitan las inscripciones para participar de los Juegos Culturales Entrerrianos Evita en su 16º edición en las distintas categorías y rubros.

Al respecto el responsable de la cartera municipal de Cultura y Turismo, Gustavo Zair, comento: “Los Juegos Culturales Evita para este año que tendrán la misma modalidad del año pasado, es decir, que en el actual contexto sanitario, se ha resuelto implementar la modalidad virtual para el desarrollo de los juegos, revalorizando su importancia y posibilitando que en el contexto de crisis sanitaria, la libre expresión y el carácter lúdico y participativo de los juegos, contribuyan a hacer frente a esta etapa”.

Además agrego: “Este año los juegos llevará el lema: «territorio de agua» y todos aquellos interesados pueden retirar las bases y condiciones en la Casa de la Cultura (9 de Julio y Centenario), de lunes a viernes de 7 a 13 hs, hasta el 13 de agosto próximo”.CATEGORÍAS Sub 15: (12, 13, 14 y 15 años). Se recomienda aceptar en la categoría participantesque cumplan 15 años hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive.

Sub 18: (16, 17 y 18 años). Se recomienda aceptar en la categoría participantes quecumplan 18 años hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive.

Adultos Mayores: Destinado a participantes de 60 años de edad, o mayores,nacidos durante el año 1961, o con anterioridad.I

INSCRIPCIÓN, RECEPCIÓN Y SELECCIÓN DE OBRA: Todos los interesados que deseen participar en los Juegos Culturales Entrerrianos Evita podrán acceder a las bases y condiciones a través de la página web de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos http://cultura.entrerios.gov.ar/ o escribiendo un correo electrónico a formacionydiversidadculturaler@gmail.com La inscripción se realizará únicamente desde un formulario virtual de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos hasta el 13 de agosto.

DISCIPLINAS Y CATEGORÍAS JUVENILES Artes visuales: pintura / dibujo sub 15 y sub 18. Fotografía digital sub 15 y sub 18Literatura: cuento sub 15 y sub 18Audiovisual: videominuto SUB 15 y SUB 18Música: Canto Solista SUB 15 y SUB 18. Free Style SUB 15 y SUB 18.Artes escénicas: Danza (Individual) SUB 15 y SUB 18. Teatro (Unipersonal) SUB 15 y SUB 18.ADULTOS MAYORESArtes visuales: pintura o dibujo, fotografía digital.Literatura: cuento

