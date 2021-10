//Inicia la aplicación de terceras dosis en Entre Ríos: los grupos que inmunizarán

Pandemia

“A partir de la semana que viene todos los servicios que estén vacunando iniciarán a aplicación de la tercera dosis contra el covid”, dijo Garcilazo. Los grupos priorizados.

En el marco del plan rector de vacunación contra el covid, el director de Epidemiología dijo que se aplicarán terceras dosis a partir de la semana próxima . Se comenzará con las personas que padezcan factores de riesgo.

Aclaró que los primeros en recibir la vacuna serán “aquellas personas inmunodeprimidas, pacientes oncológicos, quienes tengan un trasplante; además los mayores de 50 años que les hayan aplicado dosis de la vacuna Sinopharm”.

En este sentido, aclaró que “la aplicación de terceras dosis no es lo mismo que un refuerzo, este último se va a comenzar colocar en diciembre”. Asimismo, sostuvo que “hay grupos de población que no tienen una capacidad suficiente de generar un esquema de inmunidad, es por ello que necesitan un refuerzo”. Fuente: El Once

