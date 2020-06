//Ingreso Familiar de Emergencia: Nuevo aplicativo para consultas del segundo pago

Oficial

La ANSES habilitó en su sitio web un nuevo aplicativo de consulta para el cobro del segundo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Para que el cobro del beneficio sea más rápido, eficiente y seguro, ANSES está canalizando todos los pagos a través del sistema bancario.

Para quienes ya habían elegido como opción de pago el depósito en su Clave Bancaria Uniforme (CBU) y para aquellos que deberán elegir esta única modalidad de cobro deberán ingresar al aplicativo «Ingreso Familiar de Emergencia ? Consulta de pago» que se encuentra en la home de la Web de ANSES (www.anses.gob.ar).

Asimismo, los días de cobro serán también comunicados a cada beneficiario vía SMS. ANSES recuerda que no se solicitará ningún dato personal por esta o ninguna otra vía que no sea ingresando a la web del organismo con la clave de seguridad social. Fuente: El Once

