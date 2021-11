//Inesperada previsión hizo saltar el precio de la soja y beneficiaría a Argentina

Exportaciones

El precio de la soja subió ocho dólares en Chicago por un inesperado recorte en la estimación de producción en Estados Unidos. Esto podría beneficiar a Argentina, dado que la oleaginosa es el principal producto de exportación.

El precio de la soja cortó el martes la racha bajista de las últimas sesiones y pegó un salto de casi US$ 8 en el contrato de noviembre en el mercado de Chicago, en US$ 440,74 la tonelada, tras la publicación del informe de oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que proyectó un importante recorte en la estimación de producción de la oleaginosa en el país del norte.

Con esta suba, la soja logró recortar en parte las pérdidas de las últimas jornadas que la llevaron a su cotización más baja desde diciembre de 2020.

La posición enero también operó en alza, en este caso de US$8,63, para cerrar la jornada en US$ 445,83 la tonelada.

Los subproductos de la soja también tuvieron una marcada mejora, con un incremento de 3,22% (US$ 11,79) en la harina hasta los US$ 377,53 la tonelada, a la vez que el aceite mejoró 0,72% (US$ 9,26) para concluir la sesión a US$ 1.289,06 la tonelada.

En su informe de noviembre, la dependencia oficial recortó la estimación de producción de soja en 700.000 toneladas para las zonas productoras de Estados Unidos, con una proyección de 120,4 millones de toneladas.

De esta manera, el USDA se ubicó lejos de las 121,1 millones de toneladas récord que estimó en su informe de octubre y más aún de lo que esperaba el mercado, que proyectó inicialmente un aumento de 900.000 toneladas hasta las 122 millones.

Además, el informe del USDA incrementó los stocks finales de Estados Unidos en 600.000 toneladas por una baja en la previsión de exportaciones.

De todas maneras, este aumento se ubicó 600.000 toneladas por debajo de lo que esperaban los operadores, que proyectaban una mejora de 1,2 millones de toneladas.

En lo que respecta a la Argentina, el USDA estimó una caída de 1,5 millones de toneladas hasta las 49,5 millones de toneladas para la campaña 2021-2022, al mismo que se recortó la estimación de exportaciones del poroto de 6,4 a 5,4 millones de toneladas. No obstante, la suba de precios podría beneficiar al país, dado que la oleaginosa es el principal producto de exportación.

«A nivel global, el USDA redujo su estimación de soja en 1,1 millones de toneladas, en vistas de la menor producción en Estados Unidos y en nuestro país», indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Bajo este contexto, los stocks globales de soja fueron reducidos en 800.000 toneladas hasta las 103,8 millones de toneladas, «en vistas de un menor almacenamiento en nuestro país y en China, lo que se compensa parcialmente por el repunte de stocks en Estados Unidos».

Maíz y trigo

En el caso del maíz sucedió lo contrario, ya que el USDA proyectó una suba productiva de 53 a 54,5 millones de toneladas.

En el caso de Estados Unidos, la dependencia oficial estimó un incremento de 1,1 millones de toneladas, por lo que la cosecha se ubicaría en torno a 382,6 millones de toneladas, 300.000 toneladas por encima de las proyecciones formuladas por el mercado.

«Con esta proyección alcista para la producción, la 2021/22 se estaría ubicando como la segunda mejor campaña de maíz de la historia» aunque «si bien se esperaba un incremento en las proyecciones de cosecha, el mismo se ubicó por encima de las expectativas en la previa de la publicación de este informe», sostuvo la BCR en su informe diario.

A pesar de la mejora proyectada, la mayor demanda del cereal que absorberá la producción de etanol impulsó igualmente los precios al alza, que finalizaron con una mejora del 0,58% (US$ 1,25) en US$ 218,40 la tonelada

A nivel mundial para el maíz se estimó una suba en la producción de 1,198,2 a 1.204,6 millones de toneladas. mientras que el stock final se ubicó en 304,4 millones de toneladas, casi tres millones por encima de lo previsto en octubre.

En cuanto al trigo, la producción argentina quedó sin cambios en 20 millones de toneladas, pero se pronosticó un caída a nivel mundial de 600.000 toneladas hasta los 775,3 millones.

Esto último determinó en Chicago que la cotización del cereal trepara 1,36% (US$ 3,86), en US$ 286,05 la tonelada. Fuente: El Once

