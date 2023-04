Impuesto a las Ganancias: el Gobierno subió el piso a $500 mil a partir de mayo

A partir del próximo lunes los empleados en relación que dependencia que ganen hasta $500 mil no pagarán el impuesto a las Ganancias, tras la aplicación de la fórmula que fija el monto mínimo, según informó el Ministerio de Economía.“De esta manera, con el nuevo piso del impuesto a las Ganancias no corresponderá retención alguna del tributo cuando la remuneración bruta no supere los $506.230, inclusive”, precisaron desde la cartera económica.

Economía indicó además que “en aquellos meses en que la remuneración bruta del mes supere los $506.230 y resulte inferior o igual a $583.851, los agentes de retención computarán una deducción especial incrementada”.

“En esta línea, la propuesta aplicable a partir de mayo de 2023 está vinculada a la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) de 25,29% entre octubre de 2022 y febrero de 2023 (último dato publicado)”, añadió el Palacio de Hacienda.

Actualmente, y desde enero de 2023, no pagan el impuesto a las Ganancias las remuneraciones brutas mensuales que no superen los $404.062, inclusive.

Además, en aquellos meses en que la remuneración bruta del mes que se liquida supere los $404.062 y resulte inferior o igual a $466.017, los agentes de retención computarán, en el mes que se liquida, una deducción especial incrementada. Fuente: El Once