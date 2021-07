//Implementarán un plan nacional integral de evaluación educativa: los detalles

Incluirá el Operativo Aprender

Tendrá como objetivo saber qué se pudo enseñar y aprender en pandemia, cuáles fueron los cambios introducidos por los actores del sistema y de qué manera se vieron afectadas las trayectorias escolares de los alumnos.

El Ministerio de Educación lanzó un plan nacional de evaluación educativa a instrumentarse este año y el próximo y que incluirá una serie de variables como los aprendizajes -a través del operativo Aprender-, los sistemas de enseñanzas aplicados por los docentes en pandemia y la organización del sistema escolar junto a las innovaciones introducidas.

Este inédito plan de evaluación, que suma componentes al que se venía realizando centralizado solo en los aprendizajes, tendrá como objetivo saber qué se pudo enseñar y aprender en pandemia, cuáles fueron los cambios introducidos por los actores del sistema y de qué manera se vieron afectadas las trayectorias escolares de los alumnos.

El Plan Nacional de Evaluación Educativa fue aprobado por los integrantes de las 24 jurisdicciones del país en el marco del Consejo Federal de Educación, luego de haber recibido recomendaciones del Consejo Nacional de Calidad Educativa que integran académicos, sindicatos y legisladores, entre otros.

Uno de los ejes principales del plan será el operativo Aprender, que consistirá en una prueba de carácter censal en la que se tomarán evaluaciones de Lengua y Matemática para los alumnos que cursen sexto grado este año, y que se efectuará en la primera quincena de diciembre del 2021.

Esta evaluación contará, también, con cuestionarios complementarios para directivos y estudiantes y abarcará 23.000 escuelas primarias de todo el país en las que cursan unos 770.000 estudiantes de sexto grado.

En la última semana de agosto se realizará una prueba piloto del Aprender dirigida exclusivamente a docentes, y los resultados definitivos se sabrán en mayo de 2022.

También este año, como parte del mismo operativo, se realizará una evaluación en línea cuyo objetivo será conocer sistemas de enseñanza.

Las pruebas estandarizadas Aprender se realizarán el año próximo para los alumnos de quinto y sexto año del secundario. Habrá una prueba piloto en mayo y en octubre del 2022 se realizará la evaluación definitiva que abarcará 472.300 estudiantes de 13.000 escuelas.

Los alumnos contestarán preguntas de Lengua y Matemática y habrá también cuestionarios complementarios para estudiantes y directivos.

El Ministerio de Educación detalló que ya se efectuó una licitación para financiar el costo de la realización de las pruebas Aprender, con una estimación de 200 millones de pesos.

También en el 2022 se realizarán las pruebas PISA en formato digital, en donde alumnos de 15 años realizarán pruebas de lectura, matemáticas y ciencias. Abarcará a 2.500 estudiantes de séptimo grado o más y se efectuará en 28 escuelas de nueve provincias.

Las pruebas PISA, estandarizadas a nivel mundial que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se efectuará en septiembre del año próximo con una prueba piloto en agosto.

Este año, además, se realizará una encuesta en línea -en setiembre próximo- destinada a 138.000 estudiantes de sexto grado pertenecientes a 2.782 escuelas, para conocer qué perspectivas tienen de las evaluaciones y los aprendizajes que obtuvieron.

Como parte del plan nacional de evaluación, este año también en setiembre habrá una encuesta a equipos docentes sobre condiciones y prácticas de enseñanza que aplicaron en el 2021 que abarcará a 11.133 docentes de 2.782 escuelas de todo el país.

Junto a ello, en el segundo semestre, se realizará una investigación federal educativa sobre enseñanzas y la nueva organización del sistema escolar que tuvo que adoptarse por la pandemia, de coronavirus, que abarcará a escuelas primarias.

En octubre, en tanto, se conocerán los resultados de las pruebas ERCE (Estudio Regional Comparativo y Explicativo) que implementó en el 2019 la Unesco en la región, y también se realizará un informe nacional sobre los principales indicadores educativos.

«La evaluación del sistema educativo debe servir para interpelar a los gobiernos para la priorización de la agenda educativa y los procesos de inversión», dijo el ministro de Educación, Nicolás Trotta, durante la presentación virtual realizada desde la cartera educativa.

También indicó que el año pasado «se realizó una instancia de evaluación que fue la encuesta nacional sobre la continuidad pedagógica que implicó saber la capacidad de respuesta del sistema ante la pandemia, cuyo resultado fue base para las decisiones que tomamos».

Por su parte, la secretaria de Evaluación Educativa, Gabriela Diker, manifestó que se trata de una propuesta «que avanza un paso más en relación al cumplimiento de la ley de Educación, principalmente saber qué cosa debe ser objeto de información y evaluación».

Diker también sostuvo que, «no obstante, en la tradición de las evaluaciones nacionales de educación, las políticas se redujeron a la aplicación de pruebas estandarizadas. Lo que hacemos ahora, además de estas pruebas estandarizadas, es integrarlo en un plan más amplio».

La funcionaria aseguró que el valor de este plan está dado en que resulta «del intercambio que tuvimos con el Consejo Nacional de Calidad de la Educación», integrado por académicos, sindicatos y legisladores, entre otros.

Para Diker una política de evaluación «involucra la valorización sobre una masa de información», y señaló que de acuerdo a los datos de cobertura de las pruebas Aprender de los años 2016, 2017 y 2018 se alcanzó una cobertura de 78,7 de promedio, con brechas importantes entre jurisdicciones.

«En estas pruebas censales había un 20% de estudiantes que no respondían a las pruebas, y esto era sin pandemia», y añadió que si bien no podemos predecir cuál será la situación epidemiológica, «tenemos en cuenta que habrá chicos y chicas que no asistirán esos días por estar dispensados». Fuente: El Once

