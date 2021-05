//Imágenes de las primeras heladas en Entre Ríos: cómo seguirá el tiempo

Pronóstico

La primera helada del otoño se pudo ver en la zona, con pastos blancos y escarcha sobre los autos. El buen tiempo se mantendría durante el fin de semana, dijo el meteorólogo Alejandro Gómez, que dio detalles al respecto.

En Paraná, la sensación térmica rondó los 5 grados en la madrugada de este jueves. La primera helada del otoño se pudo ver en la zona, con pastos blancos y escarcha sobre los autos. En San Benito, un televidente envió un video en el que muestra la escarcha sobre su vehículo.

Al respecto, el meteorólogo Alejandro Gómez explicó que los fenómenos de heladas se dan con estas temperaturas “porque los datos se miden a un metro y medio del suelo. Más cerca de éste, las temperaturas rondan los cero grado”.

Dio cuenta de que la temperatura bajó más de lo previsto porque “la masa de aire frío ingresó por el sudoeste” y se estimaba que lo hiciera “más por el sudeste, con mayor inestabilidad. Con cielo cubierto no hubiésemos tenido heladas, pero al entrar el aire más por el sudoeste es bastante más seco”.

El pronóstico

Gómez adelantó durante el programa El Despertador que se aguarda que “se mantengan buenas condiciones de tiempo. Mañana estará muy fresco, con mínimas de siete grados. En el sur y zonas bajas podrían darse heladas y escarcha débil. Cielo muy poco nuboso y máximas del orden de los 17 o 18 grados”.

“El sábado las condiciones seguirán siendo buenas por la mañana, ya sin heladas. Se acentuaría el viento del noreste y norte. La tarde será relativamente templada con máximas que podrían llegar a 20 grados”, continuó.

En tanto, el domingo, “la masa de aire frío se iría corriendo. Las condiciones estarían buenas durante la mañana y la tarde, cuando empezaría un incremento de nubosidad. Estaría nublado durante la noche”.

Esta situación “se encamina hacia un proceso de inestabilidad, que no sería importante, pero desde el lunes estaríamos con cielo cubierto, vientos del este y posibles lluvias y lloviznas débiles e intermitentes que perdurarían hasta el martes”.

“Volvería a mejorar el miércoles con una nueva entrada de aire fresco o muy fresco, pero las temperaturas no estarían tan frescas como las de hoy”, manifestó el meteorólogo.

Gómez señaló que estamos en una zona de transición de masas, por lo cual pueden darse las diferencias de temperaturas que se han dado en la última semana. “Las temperaturas de estas jornadas se amoldan a lo que es esperable para esta época del año”, dijo acerca de las bajas marcas registradas hoy.

Vientos

Interrogado sobre los intensos vientos que hubo en las últimas jornadas, el especialista manifestó que “es típico en la etapa de otoño y comienzo de invierno en nuestra zona”, pero adelantó que “en el transcurso de los próximos días no se espera una situación igual, pero en algún momentos volveremos a tener jornadas ventosas, aunque no se puede predecir”. Fuente: El Once

