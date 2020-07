//IFE y otros beneficios de Anses: Quiénes cobran este martes

Según finalización del DNI

Las personas que perciben Pensiones No Contributivas con DNI finalizados en 8 y 9 cobrarán mañana en las sucursales bancarias correspondientes. Además, Anses continua pagando el Ingreso Familiar de Emergencia.

Las personas que perciben Pensiones No Contributivas (PNC) con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizados en 8 y 9 cobrarán mañana en las sucursales bancarias correspondientes, por ventanilla.

La ANSES recordó que si bien no deben solicitar turno previo, deben acercarse a las entidades bancarias en la fecha designada.

En tanto, los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) con DNI terminado en 3 que validaron su CBU en la página web de la ANSES en las últimas semanas, recibirán mañana la ayuda de $10.000.

Por otra parte, la dependencia oficial informó que decidió no pagar prestaciones los feriados del 9 y 10 de julio, para no saturar el servicio de cajeros automáticos, de acuerdo a las medidas de higiene y distanciamiento vigentes por la pandemia. Fuente: El Once

