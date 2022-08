Icardi respondió al audio sobre su divorcio con un video de Wanda al desnudo

El futbolista se expresó luego de que se filtrara el mensaje de voz de la empresaria. “No sé quién me da más lastima”, expresó. Y luego posteó un video de la mediática en topless con un “acertado” discurso.

Se filtró un audio de Wanda Nara en el cual hablaba de su divorcio de Mauro Icardi, en medio de varias versiones de crisis entre la pareja. Allí, la modelo reveló que le había pedido el divorcio al jugador del Paris Saint Germain.

«Carmen, yo me vine a Argentina, porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Me quedaré unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando las cosas para el divorcio, porque no puedo más y porque le pedí el divorcio», había mencionado en el mensaje de voz.

La noticia se viralizó rápidamente en las redes sociales y se difundió en todos los medios de comunicación. Ahora, fue el propio futbolista quien decidió utilizar su cuenta oficial de Instagram, donde acumula casi ocho millones de seguidores, y hablar sobre lo sucedido.

A través de sus historias, subió la siguiente frase: “No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen”. También arrobó a Wanda y puso un emoji de un corazón rojo, lo que se puede traducir en que una desmentida: no están separados ni tampoco piensan divorciarse.

La mediática, de momento, no habló al respecto. Mientras que el delantero del equipo parisino volvió a utilizar una imagen junto a Wanda en su foto de perfil de Instagram para demostrar que los rumores de una posible separación son mentira.

Luego publicó un video de las últimas vacaciones en el que Wanda aparece boca abajo en toples en la playa. Y lo acompaño con un audio grabado por otra persona que dice: “Si hablan mal de ti, déjalos, porque mientras esas personas pierden el tiempo chismeando tus viajes, tus logros, tu vida amorosa, tú sigues siendo real y eso les duele, te quieren ver mal”.

“Qué discurso tan acertado”, afirmó el futbolista arrobando a su esposa. Fuente: El Once

