«Hubo una discusión entre Benedetto y Zambrano», admitió el DT de Boca Hugo Ibarra

El director técnico de Boca Juniors, Hugo Ibarra admitió que «hubo una discusión entre Benedetto y Zambrano» en el entretiempo del empate sin goles con Racing en la noche del domingo en Avellaneda.

«Sé que hubo una discusión entre dos jugadores, entre (Darío) Benedetto y el peruano (Carlos) Zambrano, pero no sé más que eso», refirió Ibarra en la conferencia de prensa, sin confirmar que haya habido una pelea entre los dos.

«Discusiones por algo del partido siembre las hubo y las hay en el fútbol, por alguna situación del juego, pero no pasa más de eso», añadió el entrenador.

Sobre las imágenes que se conocieron del rostro de Zambrano al salir al campo para el segundo tiempo, con el pómulo izquierdo inflamado por un eventual trompis, el DT dijo: «No sé la causa que pueda ser. Quizá fue un golpe que recibió durante el primer tiempo», adujo.

Con respecto al penal que no le otorgaron a Boca sobre el final del partido, Ibarra expuso: «Es difícil determinar si fue penal o no, si (Jonathan Gómez) arrastra la pelota con la mano o no, prefiero no hablar del árbitro (Fernando) Rapallini. Son situaciones discutibles», puntualizó el técnico xeneize. Fuente: Super Deportivo

