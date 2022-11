Hoy será un día extremadamente caluroso: qué se pronostica para el fin de semana

Fin de noviembre con altas temperaturas

Se prevé que hoy habrá 37 grados en Entre Ríos y sensaciones térmicas superiores a 40. El intenso calor perdurará durante varias jornadas, aunque tras el fin de semana la nubosidad podría amortiguar un poco los registros térmicos.

La de hoy será una de las jornadas más calurosas de noviembre en Entre Ríos, con una temperatura que alcanzaría los 37 grados y sensaciones térmicas superiores a los 40.

Es por ello que todo el oeste entrerriano, incluido el departamento Paraná está en alerta amarilla por temperaturas extremas.

Sucede que se espera que “se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas”.

Según se informó, el nivel amarillo indica que “las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas”.

Qué pasará el fin de semana y para cuándo se prevé un leve alivio

El meteorólogo Alejandro Gómez adelantó que “viernes, sábado y domingo seguirán con buenas condiciones y viento del noreste”. Recién en la última jornada del fin de semana podría haber un “incremento temporario de la nubosidad”, pero con “persistencia de aire cálido.

“De mantenerse este pronóstico entraremos en una ola de calor por la persistencia de tres días consecutivos con más de 33 grados de máxima y mínimas superiores a 20 grados”, señaló.

“El lunes y martes el fenómeno se desplazaría un poco, pero dejará instalado el aire cálido, con alta sensación térmica”, advirtió el meteorólogo.

En tanto, “para el martes por la noche o miércoles y hasta el jueves hay probabilidad de nuevas condiciones de inestabilidad. No se correspondería a la entrada de aire fresco. La amortiguación de temperaturas sería por la inestabilidad y no por un cambio de masa de aire”, aclaró, para acotar que noviembre concluiría sin nuevas lluvias. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com