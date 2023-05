“Horrores en las planillas”. Escuelas de gestión privada denunciaron “la desastrosa liquidación” de haberes que confeccionó la provincia

La Asociación de Establecimientos Privados de Enseñanza de Entre Ríos emitió un comunicado en el que cuestionó con severidad al Estado provincial, por lo que califica como “desastrosa liquidación” de los haberes.

La entidad asegura que “existen faltantes de códigos en su totalidad como son el Cod. 54 y 84 (no remunerativo), en una cantidad muy alta faltante de códigos 38-18-117 (remunerativos) y faltante el descuento de Caja Complementaria (cod 512), como también existen códigos que no se saben qué son, por montos elevados, descuentos de tarjetas de créditos y créditos que no sabemos si corresponden, a su vez descuentos en gremios que no corresponden por ser de Gestión Privada, por montos nunca vistos como ser AMET y AGMER”.

Más grave aún resulta la situación que, describe el comunicado, atraviesan instituciones a las que les ha llegado monto “0” a todos los docentes. “No sabemos a qué docentes podremos pagar, si podemos pagar como lo establece la Norma vigente en su totalidad como debe ser el salario o deberemos tener que pagar en cuotas. Tampoco sabemos si desde la Institución se podrá hacer frente a todos los gastos extraordinarios necesarios para el funcionamiento, al tener que agregar dinero a lo presupuestado para que nuestros docentes “cobren algo””, advierten.

En otro fragmento del duro documento de las escuelas de gestión privada, describen la existencia de “situaciones en las cuales aparecen los Cód. 480 (descuento crédito BERSA, que según agentes consultados se le descuenta en la tarjeta directamente) y 313 (descuento por embargo judicial) que vienen descontados en planilla, nos piden que retengamos y que esos montos nos vendrán en el PAGO 2, cuestión que NO PODEMOS realizar nosotros, pues no fuimos notificados judicialmente nunca de esto. Algo similar pasa con el código 352 (cobro indebido), pues nosotros no podemos retener sin la Norma que lo avale”, argumentan.

“A su vez -agregan- vemos que existen errores en días negativos, y luego un código 500 por inasistencia con montos inexplicables (más de $50.000 de descuento, por ej.). Todo esto sumando a que, al venir complementarias, es el doble el trabajo de las rendiciones y no sabemos qué día se acreditará el dinero”.

Sobre el final del comunicado, la entidad que representa a las escuelas de gestión privada de Entre Ríos considera “lamentable que se “juegue” con el salario docente, quienes son aquellos que llevan adelante desde las bases, enfrentando la verdadera realidad que muchos desconocen por no estar en las aulas hoy, la educación entrerriana”. Fuente: El Entre Ríos

