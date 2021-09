//Histórico: Hamilton triunfó en Rusia y llegó a las 100 victorias en la Fórmula 1

El inglés logró un nuevo hito en la máxima categoría al ganar el Gran Premio de Rusia y alcanzar su centésima victoria. El podio lo completaron Max Verstappen (Red Bull), que largó desde la última posición, y Carlos Sainz (Ferrari).

Al séptuple campeón mundial lo favoreció la lluvia en el final en el circuito de Sochi, pero también la acertada estrategia del equipo Mercedes que lo hizo ingresar en el momento indicado para poner gomas para piso mojado y pudo vencer. Además, recuperó la punta del campeonato mundial.

«Ha tomado mucho tiempo llegar a esta victoria, y no sabía cuándo sería. Lando hizo un gran trabajo para McLaren, y verlos ahí nuevamente es muy bueno. Fue agridulce ver a mi antiguo equipo por delante. En mi box tuvieron una gran decisión al final, no quería dejar escapar a Lando, pero nuevamente no sabía qué estaba haciendo el clima», señaló Hamilton sobre el triunfo, la estratégica decisión de Mercedes, y la labor de Norris.

En la largada Norris perdió con Sainz, quien estuvo en la vanguardia hasta el giro 13º. Ahí el británico dio cuenta del español y se mantuvo adelante hasta que hizo su parada que fue en la vuelta 29ª, donde le colocaron neumáticos duros para poder llegar hasta el final con ese tipo de compuesto.

Por unas vueltas Sergio «Checo» Pérez heredó la punta por las diversas paradas, hasta que en el giro 37º hizo su detención, en la que su equipo, Red Bull, demoró ocho segundos en lo que fue una mala parada. Como la visita en boxes de Norris fue muy rápida, volvió a pista en la cuarta colocación y los diversos ingresos el inglés pudo recuperar el liderazgo, aunque con Lewis Hamilton (Mercedes), detrás suyo.

Sin embargo, en las últimas 15 rondas Hamilton empezó a reducir la diferencia con Norris. La emoción creció ya que Charles Leclerc (Ferrari), informó por radio que empezaron a caer gotas en una de las curvas.

A falta de seis giros las lloviznas continuaron en el circuito ruso y Norris -por ahora- pudo mantener la primera posición a pesar de que en una de las curvas se pasó. La lluvia empezó a caer y en el giro 48 la escudería Mercedes lo llamó a Hamilton para cambiar las gomas por compuesto de piso mojado, pero el séptuple campeón mundial no ingresó.

Aunque en la vuelta 53ª Hamilton acató el mando de su equipo y puso gomas intermedias para lluvia. Norris se mantuvo primero con una diferencia de 25 segundos sobre Lewis. Al piloto de McLaren le avisaron desde su box que pare a cambiar gomas, pero el británico no paró porque supo que eso le podía costar la carrera.

I N C R E D I B L E 💯@LewisHamilton #F1 pic.twitter.com/bjPvx2xHHG — Formula 1 (@F1) September 26, 2021

Sin embargo, en el giro 51º, Norris no pudo aguantar el control de su auto y perdió la punta de la carrera a manos de Hamilton, que cruzó primero la meta y alcanzó sus 100 triunfos en la F1. Mientras que Max Verstappen (Red Bull) trepó hasta la segunda posición luego de largar último por la penalización por el cambio de motor. El podio lo completó Carlos Sainz (Ferrari).

Además, Lewis recuperó el mando del campeonato, pero por apenas dos puntos de ventaja sobre Max. La apasionante lucha entre ambos seguirá con el Gran Premio de Turquía que se disputará el 10 de octubre en Estambul. Fuente: El Once

