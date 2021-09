//Hicieron fiesta con 200 personas en predio del Ejército: es la segunda del año

Ocurrió en Santa Fe

Por segunda vez en el año, la Municipalidad de Santa fe desarticuló una fiesta clandestina en un predio del Ejército. La fiesta clandestina se llevó a cabo este domingo por la madrugada y había unas 200 personas.

Una de las fiestas clandestinas desactivadas en la madrugada del domingo, ocurrió en un predio del Ejército. El secretario de Control de la Municipalidad de Santa Fe, Guillermo Álvarez, contó este lunes que eran unas 200 personas las que estaban en el lugar conocido como el ex Gada.

«Lo llamativo fue que se dio en un espacio del Ejército Militar Nacional, en avenida General Paz al 8900, en el predio de Destacamento de Vigilancia Cuartel Guadalupe. Teníamos información de que podía llegar a haber un evento ahí el sábado. Entre las 23 y la 1 del domingo nos dirigimos ahí», dijo Álvarez.

Es la segunda vez que ocurre. En año nuevo, cuando la secretaria de Control era Virginia Coudannes, la Municipalidad advirtió sobre una fiesta electrónica en ese predio con unas 150 personas. También fue desactivada. «En ese predio no dejan ingresar al personal municipal ni policial. En ninguna de las dos veces nos dejaron ingresar. En ese momento, se presentó un organizador que nos permitió ingresar a los inspectores y a un funcionario y otro compañero más. Nos acercamos, fuimos al lugar y de buena manera se desactivó la fiesta», contó.

Además, dijo que quienes impiden el ingreso al predio son militares. «Llamamos al 911 para darle más fuerza al operativo y no le permitieron pasar», contó Álvarez a Aire.

«Los inspectores empezaron a identificar los autos. Cuando la gente vio eso, empezó a salir del lugar. Ahí se retiraron del predio», dijo y afirmó que eran unas 200 personas.

«La persona a la cual se le hizo la infracción (por organizar la fiesta) era la misma que en enero del 2021. No sabemos si es personal militar o amigo de alguien», contó. Fuente; El Once

