«Hayya Hayya», la primera canción del Mundial: aparecen Maradona y el entrerriano Caballero

El tema interpretado por la estadounidense Trinidad Cardona, el nigeriano Davido y la catarí Aisha es el primero de varios que sonarán a lo largo de los próximos meses, conforme se acerca la fecha del partido inaugural del torneo.

Este viernes se realizará el sorteo y se conocerán los grupos del Mundial de Qatar 2022 a la espera del 21 de noviembre, el día que comenzará el torneo. Ya fueron presentados tanto los ocho estadios como ‘Al Rihla’, la pelota oficial, ahora se dio a conocer «Hayya Hayya (Better Together)», la canción oficial del Mundial y el primer sencillo de una banda sonora que tendrá varios temas.

El tema, cuyo nombre se traduce como «Mejor juntos», está interpretado por la gran estrella estadounidense Trinidad Cardona, el ícono de Afrobeats Davido y la sensación qatarí Aisha, en búsqueda de la inspiración de todo el mundo en el tema.

«Al reunir voces de América, África y Medio Oriente, esta canción simboliza cómo la música y el fútbol pueden unir al mundo», dijo la directora comercial de la FIFA, Kay Madati. «Como parte de la estrategia musical renovada de la FIFA, la banda sonora compuesta por varias canciones acercará a los fanáticos apasionados al espíritu de la Copa Mundial de la FIFA como nunca antes», agregó.

Es la primera vez que la banda sonora del torneo contará con una colección de varias canciones, con artistas internacionales mostrando diversos géneros musicales de todo el mundo, marcando la pauta para una celebración verdaderamente global.

Al inicio del videoclip hay un guiño para la Argentina, ya que aparece la imagen de Diego Armando Maradona (este Mundial será el primero desde la muerte del campeón en México 1986). Pero Diego no es el único, porque Willy Caballero también fue uno de los protagonistas, con un abrazo muy recordado. Además, flamea la bandera varias veces en distintos momentos y quizás el gran ausente es Leo Messi, que no aparece. Fuente: El Once

