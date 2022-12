«Hay que dejar de lado el favoritismo y jugar el partido», expresó Scaloni

El DT del seleccionado de la Argentina, analizó hoy en la previa a Australia y consideró que «tiene buenos jugadores y de experiencia. Es fútbol y somos once contra once, como han dicho ellos». Este sábado se enfrentarán en Qatar.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, evitó hoy confirmar el equipo que dispondrá mañana para el partido con Australia por los octavos de final del Mundial 2022 y avisó que el rival «tiene buenos jugadores y de experiencia», por lo que «hay que dejar de lado el supuesto favoritismo».

«Ayer fue día de recuperación para la mayoría, el entrenamiento prácticamente fue solo pensar en analizar a Australia. Recién en un rato vamos a entrenar, tendremos un panorama más claro de cómo están los jugadores y decidiremos el equipo para enfrentar a Australia mañana», señaló Scaloni.

💬 "AUSTRALIA TIENE BUENOS JUGADORES" A horas del cruce de octavos de final, Lionel Scaloni analizó a la Selección australiana.#TyCSportsMundial pic.twitter.com/bNA2eGyTaB — TyC Sports (@TyCSports) December 2, 2022

En cuanto a la situación de Ángel Di María, quien padece problemas físicos, expresó: «Yo no sabía que Di María tenía una contractura. Salió con algunas molestias, pero contractura es otra palabra. Habrá que esperar, recién hoy vamos a tener un panorama de él. Esperemos que esté bien. Si se encuentra disponible, jugará, incluso lo podríamos esperar hasta mañana».

Además, agregó: «Si el rival es inferior, hay que verlo. No estoy de acuerdo porque es un buen equipo, es fútbol y somos once contra once, como han dicho ellos. Hay que dejar de lado el supuesto favoritismo y jugar. Ellos tienen buenos jugadores y de experiencia, intentaremos contrarrestar eso, nuestra idea es la de los últimos partidos».

«Los rivales cambian algunos matices en su manera de jugar, pero nosotros en ataque siempre intentamos hacer lo mismo. Defensivamente a veces cambiamos, Australia tiene sus cosas marcadas en ataque y creo que eso no lo va a modificar», explicó.

LA OPINIÓN DE SCALONI SOBRE EL VAR Luego de la polémica por el gol de Japón a España, el DT de Argentina se refirió al uso de la tecnología en Qatar y hasta bromeó con el trazado de las líneas.#TyCSportsMundial pic.twitter.com/mXVuRA5adA — TyC Sports (@TyCSports) December 2, 2022

Consultado por el polémico gol de Japón ante España que dio vueltas al mundo, respondió: «Sobre el VAR pienso lo mismo que dijo Luis Enrique y los demás, las primeras imágenes son elocuentes. Es una cosa muy nueva y se ha llevado a cabo en un Mundial, eso choca bastante más. Pero bueno, es lo que hay y es para todos, lo único que las líneas la tracen con una escuadra y que no se tuerzan».

«El mensaje para los argentinos es que vamos a dejar hasta la última gota de sudor, vamos a competir sabiendo la gran complejidad que tiene este Mundial. Lo vimos ayer, para mí no son sorpresas. Hay equipos muy preparados», prosiguió Scaloni.

Por último, cerró: «La verdad que el apoyo de la gente siempre ha estado, la hinchada argentina siempre trae gente y se hace notar. Cuando el estadio es un 80 o 90 por ciento argentino, se nota mucho más. Estamos muy agradecidos, el clima es muy lindo y ellos disfrutan de ver a la Selección. Ojalá mañana el ambiente sea como con Polonia, que fue como jugar en Argentina». Fuente: Super Deportivo

