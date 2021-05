//Habló de su conjunto de ropa interior y mostró a dónde la picó un mosquito

Cinthia Fernández no tuvo problemas en enseñar la picadura y se quejó de su ropa interior. “Tengo este conjunto de hospital”, expresó, aunque quedó en evidencia su escultural figura.

Cinthia Fernández sorprendió a sus seguidores al mostrar que un mosquito le picó en la cola.

Ella se describió que vestía un conjunto de hospital, pero con el mismo destacó su espectacular figura.

Además compartió la picadura de mosquito en una de sus nalgas. “Me picó un mosquito en el cu . . . y tengo el conjunto más vi. . . puesto”, posteó la modelo presumiendo de su escultural cuerpo.

Cirugía estética

Cinthia Fernández habló sin filtros sobre la cirugía estética a la que tuvo que someterse luego de sus embarazos. La angelita contó en Los Ángeles de la mañana que se realizó una reconstrucción de sus pezones.

«Después de ser mamá cómo que se te oscurecen mucho y se te agrandan. Y yo tenía una hamburguesa de este tamaño», comenzó diciendo Cinthia Fernández. Sin embargo como no se entendía de qué venía el tema, porque era una conversación que comenzó en el corte del programa, tuvo que explicar aún más.

Sin vueltas, Cinthia lanzó: «El pezón se te hace una hamburguesa, tamaño extra, extra large. En mi caso sí, así que tuve mastitis en una sola lola. Me quedó una lola en el ombligo y la otra normal. Tenía que drenarme y cortarme la leche».

«El tema es que no tenía solución el paty. ¿Qué hicieron? Me sacaron los dos patys, como si fuera un papel glasé, me los recortaron, y me los volvieron a poner. Y ahora tengo los dos patys chiquititos», resaltó luego Cinthia sobre la operación que le realizaron.

Al escucharla, Maite Peñoñori le preguntó: ¿Perdiste sensibilidad?. A lo que Cinthia confesó que sí, que esa fue una consecuencia de la operación. «El futuro hombre que esté conmigo va a ver que finjo», expresó entre risas, asegurando que no tiene sensibilidad en sus pezones.

Sin filtros, incluso luego agregó: «Tenía dos ojos de búho, era un espanto. Yo quería sacarme. Igual podés jugar al ta te ti. Porque la gente piensa que uno es una bomba. Tengo 40 puntos de acá, a acá. En esa operación me cortaron toda. Estuve 6 horas». Fuente: El Once