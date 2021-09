//Habilitaron el Registro de infractores para quienes no votaron en las PASO

Elecciones PASO 2021

El trámite se puede hacer a través de la web. Qué pasa con quien no votó: en qué casos se puede gestionar la justificación de la no emisión del voto, cuál es el valor económico de la multa y a dónde hacer las gestiones.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó hoy el registro de infractores para aquellas personas que no votaron en las PASO del domingo pasado.

Quienes deseen aclarar por qué no votaron podrán hacerlo en el link https://infractores.padron.gob.ar/ , donde se puede imprimir el acta y también verificar si se registran otras multas más.

La página pide ciertos datos para acceder como el DNI, género y distrito electoral.

Luego, aparecerá si se es infractor o no, y si así lo fuese, se dará una boleta para imprimir y pagar en distintos medios electrónicos.

Aquellas personas que no presenten un certificado por enfermedad o por estar a más de 500 kilómetros de su domicilio tendrán que pagar una multa de $50 y para las elecciones generales del 14 de noviembre será de $100.

Este año por la pandemia la CNE añadió un nuevo listado que incluye que personas positivas de Covid-19, contactos estrechos y aquellas que tengan síntomas no están obligadas a votar.

En todos los casos, tienen 60 días para presentar dicho certificado.

A su vez, otra de las penalidades es que los infractores no podrán ser designados a desempeñar funciones o empleos públicos por tres años.

También se indicó que no podrá por un año hacer trámites en organismos nacionales, provinciales y de CABA.

Dentro de los 60 días de la elección se debe presentar un certificado que justifique su ausencia ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral del distrito que te corresponda para que no se te cobre la multa.

La ley expresa que solo los menores de 18 años y los mayores de 70 años están exceptuados de votar y por este motivo no es necesario presentar un certificado que indique su ausencia en las urnas. En estas elecciones solo el 67% del padrón electoral votó y es el número más bajo en la historia de todas las PASO en el país. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com