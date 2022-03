Habilitan cuarta dosis para personas con Sputnik V que deban viajar al exterior

La pandemia de coronavirus

Así lo informó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien dijo que las autoridades sanitarias decidieron permitir la aplicación de una cuarta dosis para aquellas personas que necesiten viajar y hayan recibido la vacuna rusa Sputnik V.

El Ministerio de Salud de la Nación habilitó la cuarta dosis para toda aquella persona vacunada con Sputnik V que tenga que viajar a países en donde no acepten la vacuna rusa contra el coronavirus. .

Así lo informó este jueves la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien dijo que las autoridades sanitarias decidieron permitir la aplicación de una cuarta dosis para aquellas personas que necesiten viajar y hayan recibido la vacuna rusa Sputnik V, que aún no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y no es reconocida en Europa y Estados Unidos.

«Estamos avalando la cuarta dosis en personas que necesiten viajar presentando, por supuesto, el pasaje por razones personales, familiares, humanitarias, de trabajo, de estudio, religiosas o recreativas», explicó en declaraciones radiales Vizzotti, y agregó que esto se hace debido a que a varias personas se han visto complicadas por «un inconveniente que no es sanitario, es un inconveniente de decisión de países de no aprobar una vacuna que tiene probada la eficacia, efectividad y seguridad, pero la gente no tiene la culpa».

La ministra sostuvo que como «desde la Argentina tenemos stock de vacunas, estamos habilitando la dosis habilitada por la OMS» y destacó que quienes necesiten la cuarta dosis, deberán «cumplir los intervalos mínimos» entre vacunas y con las edades de aplicación, además de «acreditar que tienen que viajar».

Además, Vizzotti indicó que el Instituto Gamaleya, que desarrolló la vacuna Sputnik V, presentó ante la OMS «más de 800 documentos que le había solicitado y estaba pautada la visita», pero que «justo sucede la situación relacionada a la guerra y se posterga».

«Lo que se posterga es que la OMS pueda hacer la evaluación para incorporar en la lista de emergencia a la Sputnik», señaló. Fuente: El Once

