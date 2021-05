//Haaland, Cavani y diez más: todas las figuras mundiales que son de Boca

Desde Dani Alves hasta Podolski, pasando por Gazzaniga y Christian Cueva, varios futbolistas extranjeros manifestaron su interés por vestir en algún momento la azul y oro. ¡Y la tendencia venía desde antes!

Están los hinchas que sienten orgullo cada vez que una figura extranjera dice que quiere jugar en Boca. En el otro extremo se ubican quienes creen que el club no puede cumplir los “caprichos” de estos futbolistas. El periodista Horacio Pagani, por ejemplo, fue el vocero de este grupo y dijo que “se creen que Boca es un aguantadero”. El motivo: la proliferación de candidatos a vestir la azul y oro, con Edinson Cavani como el máximo exponente. ¿Quiénes son los que mencionaron en los últimos años su voluntad de llegar al Xeneize?

Paulo Gazzaniga (Elche, España): «Soy hincha y me gustaría jugar algún día en el club, pero si me llama Román (Riquelme) hoy y sé que es él, no le contesto. Hoy está (Esteban) Andrada y lo está haciendo muy bien».

Gerónimo Rulli (Villarreal, España): “Mi mamá es hincha fanática de Boca y su sueño es verme jugar ahí. No sé si algún día se lo podré cumplir, pero está en mis pensamientos para el día de mañana”.

Lukas Podolski (Antalyaspor, Turquía): «Boca es otro mundo. Es otra galaxia. Es lo más querido aquí y en Europa. Hasta me escribió Podolski: ‘Hermano, llevame a Boca’. Le dije: ‘Encantado, si tiro tu nombre aquí podría explotar’”, contó su amigo Carlos Zambrano.

Ángel Mena (León, México): “Me gustaría jugar en Boca”.

Dani Alves (San Pablo, Brasil): “Ustedes saben del cariño que yo tengo por Boca, y no es por lo que la gente dice o porque es grande; siempre me despertó algo diferente, hay algunas situaciones que te identifican”.

Lucas Torreira (Atlético de Madrid, España): «Ojalá que algún día se me dé la posibilidad de jugar en Boca, es un sueño que tengo. Quiero que Boca sea parte de mi carrera futbolística. No pierdo la ilusión de ir a jugar ahí, pero mientras tanto lo sigo a la distancia desde donde me toque. Vamos a ver qué depara el tiempo».

Georgian De Arrascaeta (Flamengo, Brasil): «Soy de Boca. Mi ídolo es Riquelme. Espero algún día tener la posibilidad de jugar ahí».

Felipe Melo (Palmeiras, Brasil): «Hace un tiempo hablé de esto y en Brasil recibí críticas. Me gusta Boca cuando veo el campeonato argentino, pero en la Libertadores soy de Palmeiras”.

Fabio Pisacane (Lecce, Italia): «Para un futbolista como yo, que cuando juega mete garra, lo máximo sería jugar en La Bombonera. Para uno que tiene garra es lo máximo. Después la hinchada, La Doce, no creo que exista otro equipo del mundo que pueda estar a ese nivel»

Edinson Cavani (Manchester United, Inglaterra): “Quiero colgarme del alambrado de la Bombonera, como hizo el Manteca. Es parte del fútbol y del campito que tenemos en Sudamérica”

Hugo Rodallega (Denizlispor, Turquía): «Si me llama (Juan Román) Riquelme, mañana mismo me subo a un avión por más que no pueda salir del país».

Christian Cueva (Al Fateh, Arabia Saudita): “Hincha soy de Alianza, pero siempre simpaticé mucho por Boca. Pienso que son equipos muy similares, muy parecidos, de pueblo. Y uno se define por ese lado”.

Sergio Ramos (Real Madrid): “Boca siempre me simpatizó un poco más que River. Si me tengo que quedar con uno, Boca siempre me gustó más por (Diego) Maradona, (Juan Román) Riquelme y La Bombonera»

El capitán del Real Madrid confesó su cariño por el Xeneize y a eso se suma que en 2018 Claudio Paul Caniggia, quien fue el ídolo del zaguero de chico, reveló: «A Ramos lo conozco y el hermano me dijo que está enloquecido y que al final de su carrera quiere jugar aunque sea un año en Boca».

En las últimas horas, los hinchas del Xeneize sumaron a la lista al noruego Erling Haaland. ¿Qué dijo? Nada. Pero Leo Balerdi, excompañero en Borussia Dortmund, habló por él: «Cada vez que ve un video de Boca me lo manda. Me jode y me pregunta ‘¿Cuándo vamos?’, así que ojalá algún día le toque vivir eso

Estos nombres se agregan a la extensa lista de futbolistas activos que en el pasado ya habían mencionado su atracción por el Xeneize. ¡Qué equipo podría armar Boca! Como un juego -y solo como un juego-, teniendo en cuenta las limitaciones económicas y hasta de reglamento, este sería el equipo de las figuras extranjeras a las que les gustaría vestir la azul y oro. Fuente: TyC Sports

