Guzmán habló del acuerdo con el FMI y el impacto en reservas, dólar y tarifas

El ministro aseguró que “no hay reforma laboral ni quita de derechos ni privatizaciones”. Además, se refirió al impacto en las reservas del BCRA. Explicó cómo serán las subas de tarifas y ratificó que no habrá ajuste.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, defendió el acuerdo alcanzado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional y aseguró que es «el único camino posible» para hacer frente al pago de los compromisos asumidos por la gestión anterior.

“El préstamo del FMI no era necesario. El gobierno anterior podría haber evitado claramente al FMI y hubiera sido bueno que no fueran al Fondo. No hacía falta, fue un préstamo de apoyo, muchos fuimos un apoyo explícito al gobierno. Pero se podría haber evitado esta situación que le genera un problema a Argentina por muchos años”, manifestó el titular del Palacio de Hacienda.

Asimismo, destacó: “en el 2018 Argentina tomó mucha deuda en dólares con acreedores privados, bajo la perspectiva que iba a venir al país una lluvia de inversiones lo que generaría una mayor productividad y con eso mayor capacidad de generar dólares para pagar la deuda, pero esto no ocurrió”.

Situación en 2018

El ministro de Economía, resaltó que el gobierno en ese año “tomó mucha deuda en dólares con los acreedores privados con intereses del 7% cuando en el resto del mundo las tasas eran de 0%» y aseguró que en abril de 2018 los mercados comenzaron a «prestarle atención a los países emergentes y se dieron cuenta de que la situación argentina era insostenible».

«Ese año, en lugar de reestructurar la deuda con los acreedores, que fue lo que nosotros hicimos, se tomó el préstamo del FMI para pagar esa deuda y permitir la salida de dólares del país. El Gobierno anterior decidió cuidar a los acreedores y a quien desprotegió fue al pueblo argentino», explicó el funcionario en diálogo con Jorge Rial en Radio 10.

Negociación

Al ser consultado sobre la negociación, Guzmán explicó: “Cada país tiene distinto peso en el Fondo. Argentina también es parte del Fondo. Y se dio la situación en la cual hubo un cambio muy fuerte en la consideración de lo que hay que hacer entre el programa del gobierno anterior y el de ahora. Si hacemos un repaso de todo lo que se publicó en los últimos años se ve un cambio en la filosofía de la relación entre el FMI y Argentina en este momento».

«Para el programa del gobierno anterior en 2018, decían que para que la economía se recupera había que hacer un ajuste fiscal, congelar la base monetaria, porque, según el presidente anterior, la inflación es un problema netamente monetario que se resuelve de manera fácil. Además de congelar la base monetaria querían bajar los salarios en términos reales. Eso no está más. Ahora decimos que la deuda debió ser reestructurada”, sumó.

«Tiene que haber ciertos controles para que no hay salida de capitales como se dio antes. El principal problema del crecimiento económico en Argentina no es la confianza de los mercados, como decían antes, sino la restricción externa. El hecho de que no haya dólares en el país para poder financiar las importaciones que necesitamos para poder producir y donde el Estado juega un rol. Si vemos el documento, que será analizado apenas entre en el Congreso, vamos a ver que se habla de un Estado que invierte más en infraestructura pública, en ciencia y tecnología, y que al mismo tiempo, recorre un sendero en donde va bajando el déficit que tiene el sector público para así tener que depender menos del endeudamiento, pero permitiendo que haya una expansión moderada que le ayude a la economía a seguir recuperándose. Es un cambio total. Y también se logra tener un acuerdo sobre una estructura donde no se hable de los arreglos del pasado”.

Tarifas

En este punto, el ministro de Economía aclaró que “no se tocó ningún derecho adquirido, no hay reforma laboral, nuestra bandera de gobierno es lograr más derecho. Otro objetivo es lograr el poder adquisitivo de los ingresos, de los salarios y de las jubilaciones que tanto cayeron con el gobierno anterior. Tampoco habrá reforma jubilatoria”.

“Desde el punto de vista de las facturas de la luz y del gas, lo que se hace es que para los sectores más pudientes se va a retirar los subsidios. Vamos a apuntar al 10% de capacidad económica plena para lo que es el servicio. Para el resto, la factura incrementa menos que el salario. Y para los que tiene tarifa social mucho menos. De esa manera, se sacan los subsidios a sectores que no lo necesitan, se logra proteger a quien más lo necesita, y ese dinero del subsidio, se envía a inversión en ciencia y tecnología”.

El diálogo con el FMI

“En un momento de la negociación hablé en público y dije que la diferencia entre lo que Argentina planteaba y el FMI planteaba era poder seguir el camino de la recuperación económica o el poder de la suerte. En ese momento, se logró avanzar mucho”. Y agregó: “Sentarse con el Fondo significa que muchas personas de Argentina se sienten con muchos países del resto del mundo. Que el presidente se junte con otros países, yo con otros ministros, el titular del tesoro con sus pares, que el canciller hable; y que yo hable con el staff y la directora del Fondo”.

“Los que tienen más influencia en el Fondo, a veces, son los dueños del establishment financiero del mundo. En otro momento puede pasar otra cosa. Y ahora, dentro del escenario geopolítico, como pasa ahora, les conviene que a Argentina les vaya bien en la producción y en la economía. Hay países que invierten en Energía en Argentina y entienden que les tiene que ir bien a Argentina y que pueda crecer”.

Estas son negociaciones de una dureza que es muy difícil de transmitir. Porque además es difícil de transmitir en unos minutos de una conversación. Es una cuestión de poder y lleno de heterogeneidades. Pensemos en Argentina, con sus problemas, internos. Pensemos en el mundo, en Estados Unidos, con sus propios problemas internos. Hay un mapa de relaciones de poder que es muy complejo y uno queda expuesto a eso. Nosotros queríamos llegar a un acuerdo porque cuál era su sentido. Refinanciar la deuda que contrajo el gobierno anterior”.

En ese punto, afirmó sobre los pagos que realizará Argentina: “La plata que entra ahora al país es para poder financiar los vencimientos que tomó el gobierno anterior, que es el préstamo récord en la historia del Fondo Monetario Internacional. Eso para que tengan una idea de lo que significa. A Argentina le aprobaron un préstamo de 57 mil millones de dólares. ¿Sáben cuánto se desembolsó para todos los países del mundo en el peor año de la pandemia? 50 mil millones de dólares. Menos de lo que le aprobaron a Argentina en 2018. Ese es el tamaño del problema que le dejó el gobierno anterior a Argentina”.

“No sumamos dólares de deuda”

“Ahora teníamos que llegar a un acuerdo para refinanciar esa deuda y no llegar a una situación en la que Argentina no hubiera dólares. Eso es claro. Cuando en Argentina no hay dólares, cae la producción y sube la inflación. ¿Cuándo pasa el ajuste? Cuando no hay dólares. Entonces lo que queríamos era no llegar a una situación de impago con el FMI y toda esa incertidumbre generase menos entrada de dólares a Argentina y más salida de dólares del país y por lo tanto hubiese más inflación, y menos empleo”.

“Nuestro gobierno no está sumando un solo dólar de deuda con respecto a la deuda que generó el gobierno anterior. Lo que hacemos es tener el financiamiento que nos da el Fondo para poder ir ganando tiempo y ganar tiempo significa que hemos ahogado una carga de deuda insostenible que era de 19 mil millones de dólares para este año y de 20 mil millones para el año que viene, y hubiera impedido seguir por la senda de la recuperación, y también hubiese impedido poder anclar cualquier proceso de reducción de la inflación que es un objetivo fundamental para la economía”, sentenció.

Posición de Máximo Kirchner

En tanto, sobre la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos tras el acuerdo con el Fondo, el economista afirmó: “La situación de tener al Fondo en el país es muy difícil para todos los que buscamos construir un Estado-Nación con fuerza, con soberanía, con autonomía de acción, con un Estado jugando un rol central para el desarrollo económico, logrando contribuir a una economía más dinámica desde lo productivo. Nadie en nuestra fuerza política quisiera que esté en Argentina. Ahora hay una realidad. Tenemos una deuda de 44 mil millones de dólares de duda y no de reservas. Si tuviéramos esas reservas, se les paga y se saca al Fondo del escenario. Que es algo que pasó con Néstor Kirchner en 2003 y es lo que nos gustaría que pase porque está dentro de lo que queremos para el país. A mí lo que me importa es resolver problemas concretos. Y el Gobierno Nacional llevó adelante una negociación para proteger a Argentina. Sin reformas laborales, ni jubilatorias, y el Estado va a poder jugado un rol para apuntalar la recuperación económica y a apuntar al crecimiento a mediano y largo plazo. Eso es lo que se logró. Ahora el Congreso podrá decidir sobre esto”.

“Transitamos el camino de la recuperación”

“El fondo no es como cualquier acreedor, hace programa de préstamos y cada desembolso que hace está asociado al cumplimiento de políticas; entonces cuando el gobierno anterior puso a la Argentina en una situación muy compleja”,

En este sentido, sumó que “reducir la inflación es el objetivo más importante en lo inmediato, en la primera parte del año van a ser los más difíciles en términos inflacionarios y tiene que ver con diversos aspectos”.

Específicamente, puntualizó que “un país que tiene debilidad en las reservas internacionales, es un país al que le cuesta calmar las expectativas”.

“Ya a partir de abril y mayo vamos a poder transitar en el camino de la acumulación de reservas y ordenamiento fiscal para poder tener más potencia de atacar a la inflación”, explicó y declaró que es necesario “tener una política de precios e ingresos, el Estado juega un rol y ayuda a coordinar los acuerdos con el sector privado y se consigue una recuperación del salario”.

El acuerdo sellado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es «el único camino posible» para hacer frente al pago de los compromisos derivados del préstamo otorgado en 2018, afirmó el ministro de Economía.

«A nadie de nuestra fuerza política le gusta que el FMI esté en la Argentina, pero ya estaba cuando este Gobierno asumió», señaló Guzmán. «Nadie quiere al FMI en la Argentina, pero hay una realidad y es la deuda», dijo.

Incremento en las reservas

“Es importante seguir transitando el camino de mejoramiento del perfil productivo”, valoró Guzmán al resaltar que “es fundamental apostar en el desarrollo del sector y permitir elevar la producción».

El ministro de Economía indicó que el primer desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del acuerdo alcanzado con el Gobierno argentino será a «9.800 millones de dólares. Descontados los vencimientos con el FMI de marzo y abril, las reservas se incrementarán alrededor de US$ 6.200 millones en poco tiempo y crece la estabilidad”, cerró. Fuente: El Once

