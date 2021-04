//Gualeguaychú le pidió a Provincia nuevas restricciones para el departamento

¿Cuáles son?

Este mediodía se envió a las autoridades provinciales una nota firmada por los intendentes de Gualeguaychú, Larroque, Urdinarrain y Aldea San Antonio para solicitar nuevas medidas a provincia.

En el mediodía de este miércoles y luego de la reunión del COES del último martes y de la mantenida esta mañana entre el intendente de Gualeguaychú, Esteban Piaggio, el director del Hospital, Dr. Eduardo Elías; y el Jefe de la Policía Departamental, Cristian Hormachea, se envió a las autoridades provinciales una nota solicitando nuevas medidas para el departamento Gualeguaychú.

La nota fue firmada por el intendente de Gualeguaychú, Esteban Martín Piaggio; por el intendente de Larroque, Leonardo Hassell; por el intendente de Urdinarrain, Sergio Martínez; y por el intendente de Aldea San Antonio, Mauro Díaz Chávez.

El texto de la nota repasa que, el día 20 de abril, “en el marco de la última reunión del COES de la ciudad de Gualeguaychú, la máxima autoridad sanitaria regional puso en conocimiento del resto de los integrantes del comité, la situación epidemiológica local y, en consecuencia, el inminente riesgo sanitario en el que se encuentran las distintas comunidades que conforman el departamento de Gualeguaychú”.

Que como es de público y notorio conocimiento, en las últimas semanas, en el marco de lo que a nivel nacional se ha referenciado como “segunda ola” del virus SARS-COV2, “se ha producido un aumento exponencial de casos, lo cual viene derivando en la saturación progresiva de los diferentes subsistemas de salud a nivel nacional, habiendo ya colapsado a la fecha, algunos de ellos en la región sanitaria geo referenciada como AMBA”, se destacó.

Y agregan que “ni nuestra provincia, ni tampoco el departamento de Gualeguaychú” escapan del aumento de casos que se registra en todas las jurisdicciones.

Ante ello, entendiendo que la norma federal otorga al Gobernador, como máxima autoridad provincial, las facultades para dar curso a medidas restrictivas que permitan salvaguardar el sistema sanitario, “solicitamos con la urgencia que amerita la gravedad de la situación planteada, decrete las que a continuación se sugieren desde la autoridad sanitaria regional”:

– Restringir la circulación en la ciudad de 23 a 06 todos los días

– Restringir al grupo familiar o conviviente las actividades las reuniones en domicilios particulares.

– Restringir a un máximo de 10 personas, actividades y/o reuniones en espacios públicos al aire libre.

– La suspensión de los eventos sociales, recreativos, culturales y religiosos.

– La suspensión de eventos deportivos no oficiales.

– La suspensión de actividades extracurriculares de alumnos, padres, tutores, personal docente, no docente y directivos en el ámbito de la educación. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com