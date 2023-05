Gripe aviar: instalaron puestos policiales en la ruta que une Crespo con Racedo

El Estado coordina acciones tendientes a fortalecer las medidas de bioseguridad en la “zona foco” y sus adyacencias, habida cuenta del caso detectado de Gripe Aviar, en una grande emplazada en cercanías a General Racedo.

La Policía de Entre Ríos asumió un rol de colaboración preventiva, que se plasmó en la reciente instalación de puestos policiales. Al respecto, el Jefe Departamental Diamante, Maximiliano Villamonte, explicó que “a partir de las 17:00 de este lunes, se implementaron los controles pertinentes, conforme las directivas de la Jefatura Central y en colaboración al trabajo específico que está haciendo Senasa en toda la zona”.

Precisó que “la función de la Policía es colaborar con ellos y a tal efecto se han dispuesto puestos estratégicos, a lo largo de los 10 kilómetros aproximadamente que comprende la acción sanitaria”.

El funcionario detalló que “hay un puesto que se ubica próximo a la salida hacia Puíggari, que está a cargo de nuestra Jefatura (Diamante), hay otro por la ruta que conduce a Crespo, que lo cubre la Departamental Paraná y el restante está en la orientación hacia Etchevehere, que lo cubre la Dirección de Prevención Vial conjuntamente con la Dirección Prevención Delitos Rurales. Es un trabajo articulado, de cooperación para con las acciones de Senasa”.

“El personal de Senasa está las 24 horas acompañando, resolviendo las circunstancias que se van presentando”, dijo Villamonte y a modo de ejemplo, referenció: “En la mañana estuve en uno de los Puestos, donde hizo paso una familia de Aldea Protestante, que suele acercarse hasta una granja a comprar huevos en forma directa. En ese caso, se planteó la situación a Senasa y es el personal especializado el que determina los pasos a seguir, la habilitación o no, de alguna determinada acción”.

En ese sentido, pidió “paciencia a quienes transitan por el lugar, ya que es una situación nueva para todos. Tanto la evacuación de consultas como la modalidad del control en sí mismo, se va perfeccionando sobre la marcha. Son las primeras horas y poco a poco va tomando el dinamismo pretendido”.

El objetivo de los controles

El Jefe Departamental Diamante indicó que “el objetivo es detectar todas las cargas de productos avícolas que salgan de Racedo hacia otros puntos y en menor medida lo que ingresa. Se apunta a las aves vivas y los productos derivados de consumo directo, no aquellos envasados, elaborados o procesados, que obviamente ya han formado parte del circuito oficial y han superado los controles sanitarios. Ya salen al público con certificación alimenticia. En cambio, nuestra detección tiene que ver con lo que va desde origen al consumo directo. En esos casos y si no contare con la documentación legal exigible, Senasa interviene y de no hallarse presente el personal técnico en ese momento, damos inmediata convocatoria”.